Dortmund/Hagen/Herdecke (ots) -Die GREEN IT Group (https://www.greenit.systems/?utm_campaign=standard&utm_medium=referral&utm_source=presseportal) begrüßte am 1. August gleich sieben neue Auszubildende (https://www.greenit.systems/ausbildung/?utm_campaign=standard&utm_medium=referral&utm_source=presseportal) (m/w/d) für insgesamt vier verschiedene Ausbildungsberufe. (https://www.greenit.systems/ausbildung/?utm_campaign=standard&utm_medium=referral&utm_source=presseportal) Damit beschäftigt der auf nachhaltige IT-Lösungen spezialisierte IT-Dienstleister insgesamt 29 Azubis an den Standorten Dortmund und Herdecke sowie in Hagen bei der pcm GmbH.Unter den geltenden Abstands- und Hygienestandards startete der erste Arbeitstag für alle Azubis (https://www.greenit.systems/ausbildung/?utm_campaign=standard&utm_medium=referral&utm_source=presseportal) in Dortmund mit einer kurzen Einführung in die GREEN IT (https://www.greenit.systems/?utm_campaign=standard&utm_medium=referral&utm_source=presseportal)Welt und der obligatorischen Unterweisung zu Datenschutz (https://www.greenit.systems/portfolio/it-security/?utm_campaign=standard&utm_medium=referral&utm_source=presseportal) und Arbeitssicherheit. Nach einem gemeinsamen Frühstück wurden die IT-Frischlinge reich beschenkt: Für einen perfekten Start in den ersten Ausbildungstag gab es eigens kreierte GREEN IT Notebook-Rucksäcke. Diese waren prall gefüllt mit Equipment und vielen kleinen Überraschungen. Highlight war das gemeinsame Afterworkevent an der Hauptverwaltung in Dortmund mit leckerem Grillgut, kalten Getränken und jeder Menge Spaß.Alte Bekannte starten AusbildungGREEN IT (https://www.greenit.systems/?utm_campaign=standard&utm_medium=referral&utm_source=presseportal) legt viel Wert darauf, den Kontakt zwischen aktuellen und zukünftigen Mitarbeitenden frühzeitig zu fördern. So konnten die neuen Auszubildenden bereits vor Ausbildungsstart an Team-Veranstaltungen teilnehmen. Auf der Reunion Party kamen nach zwei Jahren Abstand über 150 GREEN IT Kolleg:innen endlich wieder persönlich zusammen. Und bei einer Azubi-Aktion im Bowling Room Hagen lernten die Neulinge ihre Kolleg:innen aus dem zweiten, dritten und vierten Lehrjahr kennen.Von den neuen Auszubildenden (https://www.greenit.systems/ausbildung/?utm_campaign=standard&utm_medium=referral&utm_source=presseportal) haben zwei zudem bereits vor Ausbildungsstart für mehrere Monate GREEN IT Luft geschnuppert. Dies ist für interessierte Jugendliche zum Beispiel als Aushilfe (m/w/d) (https://www.greenit.systems/stellenportal/?utm_campaign=standard&utm_medium=referral&utm_source=presseportal) oder im Rahmen eines Praktikums möglich.Ausbildung in vier unterschiedlichen BerufenAn den Standorten in Dortmund und Herdecke werden in diesem Jahr drei IT-Systemelektroniker (m/w/d), ein Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d) und ein Kaufmann für IT-Systemmanagement (m/w/d) ausgebildet. Bei der pcm GmbH, die seit April Teil der GREEN IT Group (https://www.greenit.systems/?utm_campaign=standard&utm_medium=referral&utm_source=presseportal) ist, starten zwei Auszubildende zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (m/w/d) in ihren Berufsalltag.Ausbildungsplatz gesucht?Nach den Sommerferien startet bereits die neue Bewerbungsrunde für die Ausbildung 2023. GREEN IT (https://www.greenit.systems/?utm_campaign=standard&utm_medium=referral&utm_source=presseportal) bildet aus in den Bereichen Büromanagement, IT-Systemelektronik, Systemintegration, Anwendungsentwicklung, Lagerlogistik und IT-Systemmanagement. Alle offenen Stellen sind zu finden unter www.greenit.systems/ausbildung. Bewerbungen können direkt an bewerbung@greenit.systems gesendet werden.Über GREEN ITGREEN IT (https://www.greenit.systems/?utm_campaign=standard&utm_medium=referral&utm_source=presseportal) mit Standorten in Dortmund, Herdecke, Hagen, Oberhausen, Hannover sowie technischen Stützpunkten in Hamburg und München ist das erste grüne IT-Systemhaus, das Ökonomie und Ökologie miteinander verbindet - herstellerunabhängig und bundesweit. Als Impulsgeber der Branche ist der IT-Dienstleister Ansprechpartner für das digitale Büro der Zukunft - von der Beschaffung der optimalen Hard- und Software bis hin zum reibungslosen IT-Betrieb im Alltag. Kunden profitieren von technischer Expertise mit grünem Daumen: Reduktion der Kosten, Optimierung und individuelle Skalierung der IT-Infrastruktur sowie Entlastung der Umwelt durch ressourcenschonende und energieeffiziente Technologien.