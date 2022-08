Hannover (ots) -Um ab sofort Verbände als Veranstalter von Tagungen, Kongressen, und Mitgliederversammlungen noch umfangreicher und effizienter betreuen zu können, hat das Hannover Kongress und Veranstaltungsbüro seinen Service weiter ausgebaut. Im Mittelpunkt der kostenlosen Angebote steht eine speziell für Verbände konzipierte Landingpage. Diese bietet unter anderem maßgeschneiderte Informationen zu den Veranstaltungslocations der Region Hannover, hält individuelle Abrufkontingenten für Hotelzimmer vor, und informiert zu aktuellen Zukunftsthemen wie Green- oder Hybrid-Events."Verbände sind eine bedeutende und wertvolle Zielgruppe für die Veranstaltungsbranche in der Wirtschaftsregion Hannover. Neben der Interessenvertretung einer breiten thematischen Vielfalt treten allein die rund 15.000 Verbände in Deutschland auch als Ausrichter großer Branchen-Events auf," erläutert Hans Nolte, Geschäftsführer der Hannover Marketing und Tourismus GmbH. "Wir werden diesen Bereich zukünftig durch gezielte Aktivitäten weiter auszubauen, um die Region Hannover als zentralen und zuverlässigen Standort für Versammlungen, Kongresse und Tagungen bei den Verbänden zu etablieren."Als erfahrene internationale Gastgeber großer Weltleitmessen berät ein kompetentes Team vom Hannover Kongress und Veranstaltungsbüro alle, die an zentralem Ort in Deutschland und Mitteleuropa ihre Veranstaltung planen. Mit der IAA Transportation, der AGRITECHNICA und der EMO ist Hannover bereits international etabliert im Bereich der zukunftsweisenden Verbandsmessen. Von der Gestaltung eines an die Bedürfnisse der Wirtschafts-, Berufs- und Wissenschaftsverbände, Sozial- oder Kulturverbände angepassten sogenannten Bid Books zur Bewerbung von Veranstaltungen, über die gewünschte Technikausstattung vor Ort oder die Gestaltung eines Rahmenprogramms. Mit Hilfe dieses umfassenden Serviceangebots aus einer Hand sparen Verbände spürbar Arbeit, Zeit und Geld auf dem Weg zu Ihrer erfolgreichen Veranstaltung.Aktuelle MarketingaktivitätenMit Anzeigen und Advertorials in Fachmagazinen wie dem Verbändereport, Newsletter-Beiträgen und einer Online-Werbekampagne macht das Hannover Kongress und Veranstaltungsbüro auf den neunen Service aufmerksam. Neben der individuellen Internetseite fasst eine neue Print-Borschüre die Vorteile und Highlights der Region Hannover als attraktiven MICE-Standort kompakt zusammen. Am 14.09. ist das Team vom Hannover Kongress und Veranstaltungsbüro auf dem "Tag der Verbände - Niedersachsen" in Hannover und vom 26.09 - 27.09.2022 auf dem 18. Deutschen Verbändekongress in Berlin zu Gast.Locations in 360° virtuell erlebenViele der vielfältigen Kongress- und Tagungsmöglichkeiten in der Region Hannover stehen vorab online für einen virtuellen Rundgang bereit. Das Angebot reicht von einer 360° Besichtigung des Hannover Congress Centrums (HCC) oder dem modernen Convention Center auf dem Messegelände (https://www.hannover-living.de/wp-content/uploads/panorama/DeutscheMesseET.html) über einen Rundgang durch den Prunksaal des Maharadschas im Erlebnis-Zoo Hannover (https://www.hannover-living.de/wp-content/uploads/panorama/ZooKongressgesamt.html), die Herrenhäuser Gärten oder dem Schloss Marienburg (https://www.hannover-living.de/wp-content/uploads/panorama/Marienburg360.html). Ob aus dem Homeoffice oder dem Büro im In- oder Ausland heraus, das Hannover Kongress- und Veranstaltungsbüro bietet neben den virtuellen Rundgänge (https://www.visit-hannover.com/Messen-Kongresse/Die-Eventstadt-Hannover/Hannover-Locations-f%C3%BCr-Tagungen,-Messen-und-Kongresse-in-360%C2%B0)n auch kurze, thematisch zusammengefasste Filme zu den Locations der Region Hannover an. So lässt sich eine Vorabauswahl des Veranstaltungsortes für die Kunden noch einfacher gestalten.Weitere Information finden Sie direkt unter:www.visit-hannover.com/verbaendewww.hannover-kongress.dePressekontakt:Maike ScheunemannHannover Marketing und Tourismus GmbHVahrenwalder Straße 730165 Hannover0511 - 123490-26presse@hannover-marketing.deOriginal-Content von: Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42831/5287323