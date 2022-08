Mit dieser Ehrung prämiert das Bayerische Wirtschaftsministerium inhabergeführte mittelständische Unternehmen, die in den zurückliegenden Jahren ein überdurchschnittliches Wachstum bei Mitarbeitern und Umsatz verzeichnet haben.München - Retarus zählt auch weiterhin zu den wachstumsstärksten Unternehmen in Bayern: Der in München ansässige Anbieter von Enterprise-Cloud-Services ist - wie bereits in den Jahren 2012 und 2015 - erneut mit dem Titel "Bayerns Best 50" ausgezeichnet worden. Mit dieser Ehrung prämiert das Bayerische Wirtschaftsministerium inhabergeführte mittelständische Unternehmen, die in den zurückliegenden...

