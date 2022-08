Der SMI notiert gegen 11.15 Uhr um 0,50 Prozent tiefer bei 11'089,68 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Dienstag, belastet von den steigenden Spannungen zwischen den USA und China sowie den anhaltenden Konjunktursorgen, im Minus. Am Montag war die Börse wegen des Schweizer Nationaleiertags geschlossen. Während die am Vortag veröffentlichten PMI-Daten aus dem Ausland enttäuscht hatten, sind entsprechenden Indizes in der Schweiz gut ausgefallen.

Den vollständigen Artikel lesen ...