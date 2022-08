LUFTHANSA - Fokus auf Quartalszahlen

Johannes Büttner,

Godmode-Trader.de

In zwei Tagen veröffentlicht Lufthansa die Zahlen des zweiten Quartals. Nach einer Erholungswelle im Juli zeichnet sich aktuell jedoch wieder eine Kursschwäche ab. Mitarbeiterstreik, Pilotenstreik sowie das Chaos an den Flughäfen treiben Anleger wieder in die Ferne. Gewinnen jetzt die Bären wieder die Überhand?



Chart: Lufthansa

Widerstandsmarken: 6,34 + 6,45 + 6,64 + 6,64 + 6,99 + 7,25 EUR

Unterstützungsmarken: 5,86 + 5,56 + 5,37 + 5,08 + 4,88 EUR

Wie sich in den letzten Handelswochen zeigt, erweist sich der EMA50 als zu große Hürde im Kursgeschehen. Stattdessen zeigen sich hier wieder die Verkäufer und die Aktie setzt zurück. Kommt es nun zudem zum Rutsch unter 5,86 EUR, würde damit ein Short-Signal mit dem Kursziel 5,37 - 5,56 EUR ausgelöst werden. Können hingegen die Bullen wieder Druck aufbauen und die Abwärtstrendlinie und EMA50 überwinden, so würde sich das Kräfteverhältnis wieder zugunsten dieser verschieben. Oberhalb von 6,34 EUR wäre im Folgenden wieder ein Lauf auf 6,45 - 6,64 EUR möglich.

Bei einem Einstieg in die Aktie sollte das Event-Risiko am Donnerstag beachtet werden. Je nachdem wie die Zahlen ausfallen, könnte dies für Impulse auf beiden Seiten sorgen.

Lufthansa in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 22.11.2022 - 02.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Lufthansa in EUR; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2017- 02.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Bonus-Cap Zertifikateauf Deutsche Lufthansa für eine Spekulation stagnierende oder moderat steigende Kurse

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in EUR Bonuslevel/Cap in EUR Letzter Bewertungstag Lufthansa HB6Q7P 6,60 4,50 9,50 16.06.2023 Lufthansa HB7ZAP 7,05 4,80 10,50 17.03.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 02.08.2022; 11:43 Uhr

Turbo Bull Open End Optionsschein auf Deutsche Lufthansa für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Lufthansa HB8L1K 0,62 5,35 9,53 Open End Lufthansa HR9Q33 1,97 4,56 4,24 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 02.08.2022; 11:41 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf Deutsche Lufthansa für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Lufthansa HB3VF0 1,63 7,55 3,67 Open End Lufthansa HB7B5E 0,83 6,75 7,21 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 02.08.2022; 11:43 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie von Deutsche Lufthansa finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei Guidants können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Cashback Trading - wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt!

Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag LUFTHANSA - Fokus auf Quartalszahlen erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).