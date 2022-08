Der Leipziger Projektentwickler Green Energy 3000 hat seinen Hybrid-Stromspeicher in Großschirma bei Freiberg in Betrieb genommen. Das Projekt entstand in Kooperation mit Energy2market (e2m) und EDF Trading. Der Hybrid-Stromspeicher ist eine Kombination aus einem Photovoltaik-Solarpark und einem großem Batteriespeicher. Die 5,1 MW große Photovoltaik-Freiflächenanlage ist dabei in der Lage für bis zu 25.000 Haushalte Strom zu erzeugen. Bei guten Wetterbedingungen produzieren die deutschen Wind- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...