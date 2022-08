Wie geht es mit dem DAX Index weiter, nachdem Widerstand an einer X-Sequentials Marke gefunden wurde?Sehr geehrte Leser/Innen,So gut wie zeitlich mit meiner Arbeit an meinem Buchmanuskript vereinbar, setze ich hier das DAX Index Daytrading mit der X-Sequentials Chartanalyse nach einer Woche Pause fort. Ich mache am relevantesten Punkt weiter (21.7.2022, Link:https://technical-trading-profits.com/?page_id=1024&view=topic&id=16&part=2postid-226).Der DAX Index bildete am Montag, den 1.8.2022 bei 13570.22 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...