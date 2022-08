Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Fonds DWS Deutschland LC (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps, so Tim Albrecht, Fondsmanager bei DWS.Der DAX habe im Juni 11,2% verloren und der MDAX habe um 13,7% korrigiert. Die Drosselung der russischen Gasexporte nach Europa durch die Nord Stream 1-Pipeline, die Ausrufung der zweiten Stufe des Gasnotfallplans (Alarmstufe) in Deutschland, der Anstieg der Verbraucherpreisinflation in den USA auf ein 40-Jahres-Hoch von 8,6%, die Signale der EZB für einen Zinsschritt von 25 Basispunkten im Juli und einen Zinsschritt von 50 Basispunkten im September, die seit 1994 höchste Leitzinserhöhung der FED um 75 Basispunkte, die Signale der US-Notenbank, dass sie zur Bekämpfung der Inflation notfalls auch eine Rezession in Kauf nehmen würde, der zwischenzeitliche Sprung der Renditen zehnjähriger Anleihen auf 3,5% in den USA und auf 1,9% in Deutschland, der Einbruch des Verbrauchervertrauens in Europa und den USA aufgrund anhaltender Rezessionssorgen, der gesunkene ifo-Index und die schwachen Einkaufsmanagerindices in Deutschland und im Euroraum hätten im Juni 2022 zu einem Ausverkauf an den Aktienmärkten geführt. Der angesichts 390.000 neuer Arbeitsplätze weiterhin robuste US-Arbeitsmarktbericht, die Lockerung der Corona-Maßnahmen und die Erholung der Frühindikatoren in China sowie die Ankündigung der EZB-Pläne, eine Fragmentierung der Währungszone durch zu weit auseinanderlaufende Anleiherenditen (Italien) zu verhindern, hätten die Aktienmärkte nur vorübergehend stützen können. ...

