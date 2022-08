DJ MÄRKTE EUROPA/Schwächer - "Der Dampfer fährt Richtung Rezession"

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte präsentieren sich am Dienstagmittag in einer leichteren Verfassung. Der DAX fällt um 1 Prozent auf 13.347 Punkte, und der Euro-Stoxx-50 gibt um 1,1 Prozent auf 3.667 Punkte nach. "Nach der jüngsten Rally um 1.200 Punkte im DAX haben nun erst einmal Gewinnmitnahmen eingesetzt", so ein Marktteilnehmer. "Eine Rezession wird sich kaum noch vermeiden lassen", sagt er und ergänzt: "Fährt der Dampfer erst einmal in diese Richtung, lässt er sich schwer wenden."

Goldman Sachs hat am Vorabend die Prognosen für Europa gesenkt und erwartet wegen der Energiekrise nur noch ein Wachstum von 0,4 statt 1,6 Prozent im kommenden Jahr. Zudem drücken schwächere Vorlagen auf die Stimmung: In Asien überwogen Sorgen vor den Drohgebärden Chinas angesichts eines möglichen Besuchs von US-Repräsentantenhaus-Sprecherin Nancy Pelosi in Taiwan. Der Dollar zieht daraufhin gegen den Euro wieder etwas an.

Auf der Verliererseite ganz oben stehen Reise- und Freizeit-Aktien, Technologietitel, Papiere der rohstoffnahen Basic Resources und Finanzdienstleister. Alle diese Stoxx-Subindizes fallen um etwa 2 Prozent. Nennenswert im Plus liegen lediglich die Telekom-Aktien, deren Index um 0,5 Prozent anzieht.

Bayer vor und Symrise nach Zahlen gesucht - Zalando sehr schwach

Im DAX steigen Bayer um 1,3 Prozent, der Konzern legt am Donnerstag seine Quartalsbilanz auf den Tisch. Mit Symrise geht es um 0,4 Prozent nach oben: Der Duft- und Aromenhersteller hebt seine Umsatzerwartungen an und rechnet nun mit einem vergleichbaren Wachstum von deutlich mehr als 7 Prozent statt wie bisher mit 5 bis 7 Prozent. Im ersten Halbjahr wuchs das Geschäft vergleichbar - also ohne die Umsatzbeiträge von zwischenzeitlichen Zukäufen und Wechselkurseffekten - um 10,2 Prozent. Nominell stieg der Umsatz auch wegen des Rückenwinds von der Aufwertung des Dollar um 18,5 Prozent auf 2,26 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis (EBITDA) kletterte ebenfalls deutlich, aber mit 15,7 Prozent auf 486 Millionen Euro nicht ganz so stark wie die Einnahmen.

Auf der anderen Seite fallen Zalando um 6 Prozent. "Der Markt sorgt sich vor den Zahlen am Donnerstag", sagt ein Händler. Denn die jüngsten deutschen Einzelhandelsdaten hätten gezeigt, dass der Ausgabeneinbruch durch die Inflation auch vor dem Online-Shopping nicht mehr Halt mache.

Puma geben 3,8 Prozent ab und Adidas 3 Prozent, beide Titel hatten am Montag noch zu den größten Gewinnern gehört.

Bei BP sprudelt der Gewinn

Für die Aktie von BP geht am Mittag um 2,9 Prozent nach oben. Die Kombination aus dem Anstieg von Ölpreis und Raffineriemargen hat den Gewinn nach oben schießen lassen. Gegenüber dem Vorjahr habe sich der operative Cashflow verdoppelt, der RC-Gewinn habe sich mit rund 8,5 Milliarden Dollar mehr als verdreifacht, die Verschuldung wurde zurückgefahren. Die Dividende soll um gut 10 Prozent steigen und ein neues Rückkaufprogramm für 3,5 Milliarden Dollar starten.

Gute Zahlen gab es auch von der Raiffeisen Bank International (+4,3%), die ihr Konzernergebnis im zweiten Quartal fast verdreifachte. Das Wiener Geldhaus profitierte dabei von einem Gewinn aus dem Verkauf der Raiffeisenbank (Bulgaria), einer operativen Stärke und der Rubel-Aufwertung gegenüber dem Euro. Im Quartal stieg der Zinsüberschuss auf 1,2 Milliarden Euro von 986 Millionen Euro vor Jahresfrist. Der Provisionsüberschuss legte im Quartalsvergleich um 29 Prozent auf 882 Millionen Euro zu, insbesondere aufgrund anhaltend starker Kundenaktivitäten und dem Devisengeschäft in Russland.

Siemens Gamesa bei deutlichem Umsatzrückgang erneut mit Verlust

Siemens Gamesa hat im dritten Geschäftsquartal bei rückläufigem Umsatz erneut einen bereinigten operativen Verlust eingefahren. Neben den bekannten Problemen mit dem Hochlauf der neuen 5.X-Onshore-Turbinenplattform waren dafür höhere Kosten, fehlende Komponenten, aber auch Kosten für Reparaturen bestehender Anlagen verantwortlich. Der Umsatz sank unterdessen um 10 Prozent auf 2,44 Milliarden Euro, der Ausblick wurde gesenkt. Um Siemens Gamesa enger führen zu können, will der Mutterkonzern Siemens Energy die ausstehenden 33 Prozent der Aktien der Tochtergesellschaft aufkaufen und das Unternehmen von der spanischen Börse nehmen. Siemens Gamesa tendieren kaum verändert, Siemens Energy notieren 2 Prozent leichter.

Die Zahlen von Krones (+1,4%) zum ersten Halbjahr werden in einer ersten Einschätzung aus dem Handel als solide eingestuft. Der erwartet gute Auftragsbestand sorge für eine sichere Visibilität. Das Unternehmen habe es bisher verstanden, Materialengpässe und deutlich gestiegene Material- und Frachtkosten zu kompensieren. Ordereingang, Umsatz und EBITDA lägen in den ersten sechs Monaten leicht oberhalb der Erwartung. Das Unternehmen hebt für Umsatzwachstum, EBITDA-Ergebnismarge wie auch ROCE den Ausblick jeweils an das obere Ende des Zielkorridors an.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.667,79 -1,0% -38,83 -14,7% Stoxx-50 3.633,60 -0,6% -21,99 -4,8% DAX 13.352,90 -0,9% -126,73 -15,9% MDAX 27.121,14 -1,1% -306,79 -22,8% TecDAX 3.089,43 -1,7% -54,46 -21,2% SDAX 12.657,98 -1,8% -226,90 -22,9% FTSE 7.401,84 -0,2% -11,58 +0,4% CAC 6.386,77 -0,8% -50,09 -10,7% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,71 -0,07 +0,89 US-Zehnjahresrendite 2,55 -0,02 +1,04 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 9:26 Uhr Mo., 17:28 Uhr % YTD EUR/USD 1,0236 -0,2% 1,0240 1,0126 -10,0% EUR/JPY 133,97 -0,8% 134,03 138,32 +2,4% EUR/CHF 0,9745 -0,0% 0,9752 0,9753 -6,1% EUR/GBP 0,8384 +0,1% 0,8387 0,8421 -0,2% USD/JPY 130,90 -0,6% 130,84 136,60 +13,7% GBP/USD 1,2209 -0,4% 1,2212 1,2024 -9,8% USD/CNH (Offshore) 6,7733 -0,1% 6,7745 6,7691 +6,6% Bitcoin BTC/USD 22.778,80 -1,1% 22.770,45 20.837,45 -50,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 93,12 93,89 -0,8% -0,77 +30,1% Brent/ICE 98,94 100,03 -1,1% -1,09 +32,8% GAS VT-Schluss +/- EUR Dutch TTF 207,83 199,50 +3,5% 7,03 +229,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.775,43 1.772,23 +0,2% +3,20 -3,0% Silber (Spot) 20,28 20,36 -0,4% -0,08 -13,0% Platin (Spot) 912,91 910,99 +0,2% +1,92 -5,9% Kupfer-Future 3,50 3,54 -1,3% -0,05 -21,1% ===

