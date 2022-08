Zwickau (ots) -Die Jens Rabe Academy, eine Börsenberatung in Zwickau, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt neue Mitarbeiter im Vertrieb, in der Buchhaltung, im Eventmanagement und für das Copywriting mit dem Schwerpunkt Börse. Gewünscht sind zielstrebige, strukturierte und erfolgshungrige Mitarbeiter, die auch als Quereinsteiger im Team willkommen sind.Geschäftsführer Jens Rabe: "Im deutschsprachigen Raum sind wir Marktführer in unserem Unternehmensbereich. Es gibt kein anderes Team, das mit so viel Erfahrung, Kompetenz und in dieser Größenordnung im Börsencoaching agiert. Darauf sind wir sehr stolz und möchten jetzt noch weiter wachsen. Als Arbeitgeber eines aktuell 29-köpfigen Teams möchten wir einen Ort schaffen, an dem unsere Mitarbeiter unsere Vision in einer Kombination aus Spaß, Passion und hoher Produktivität nach außen tragen. Denn nur gemeinsam können wir wahren Erfolg schaffen. Um das zu erreichen, schaffen wir das perfekte Umfeld sowohl für Kunden als auch für unsere Mitarbeiter."Die Börsenspezialisten der Jens Rabe Academy bieten ihren Kunden eine Beratung, die das Ziel verfolgt, zusätzliche regelmäßige Einnahmen an der Börse zu erzielen und das eigene Vermögen vor Risiken abzusichern. Im Laufe der Jahre hat sich das Unternehmen zum führenden Anbieter von hochqualitativen Lerninhalten rund um das Thema "finanzielle Freiheit" entwickelt. Das wird durch die zahlreichen Auszeichnungen deutlich: Die Rabe Academy wurde unter den 100 innovativsten Unternehmen Deutschlands als Top-Innovator 2022 ausgezeichnet und gilt als einer der "1.000 Europe's Fastest Growing Companies 2022". Darüber hinaus ist das Unternehmen zweifach TÜV-zertifiziert. Diese Normen bescheinigen das Qualitätsmanagement des Unternehmens, die Qualifikation als Anbieter von Weiterbildungen und die Qualität der Weiterbildungen selbst.Das Unternehmen stellt auch für seine Mitarbeiter einen herausragenden Arbeitgeber dar. So steht beispielsweise das persönliche Wachstum der Mitarbeiter stark im Vordergrund. Das wird durch interne Mindset-Schulungen von Jens Rabe und den weiteren Geschäftsführern sowie mittels fachlichen Weiterbildungen sichergestellt. Außerdem legt das Unternehmen großen Wert auf die Wertschätzung jedes einzelnen Mitarbeiters und bietet ihnen immer ein offenes Ohr. Daher finden viele Gespräche und Innovationsrunden-Runden statt, die es den Angestellten ermöglichen, ihre eigenen Ideen und Anregungen im Unternehmen einzubringen, die oftmals schnell umgesetzt werden. Das Team der Jens Rabe Academy befindet sich im Herzen Zwickaus, das mit einer renovierten Altstadt, Shops, Restaurants, Museen sowie guten und günstigen Wohnmöglichkeiten ausgestattet ist."Das 'Warum' in unserer Unternehmensphilosophie ist der Mehrwert und die positive Veränderung, die wir unseren Kunden bieten. Schließlich gewinnen sie Selbstkontrolle, Sicherheit und Unabhängigkeit im finanziellen sowie in allen weiteren Lebensbereichen. Wer sich mit diesen Werten identifizieren kann, große & kleine Projekte mitgestalten will und mit seiner Arbeit etwas erreichen möchte, sollte sich jetzt bei uns melden", sagt Jens Rabe.Über Jens Rabe:Jens Rabe ist Gründer und Geschäftsführer der Rabe Unternehmensgruppe und weist mehr als 25 Jahre Börsenerfahrung auf. Gemeinsam mit seinem Team hilft er Unternehmern, Selbstständigen und leitenden Angestellten zu einem regelmäßigen Einkommen an der Börse. Weitere Informationen unter: https://www.jensrabe.de/Interessierte Bewerber finden weitere Informationen auf der Karriereseite des Unternehmens: https://jensrabe.recruitee.com/Pressekontakt:Rabe Holding GmbH & Co. KGVertreten durch: Jens Rabehttps://www.jensrabe.deE-Mail: info@jensrabe.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Jens Rabe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143907/5287544