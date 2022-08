Oliver Blume, Vorstand der Porsche AG, ist der neue starke Mann beim Autokonzern Volkswagen. Er übernimmt ab September für den glücklosen Herbert Diess. Die Aufgabenliste ist lang.Die Nachricht schlug am Freitag ein wie eine Bombe: "Der Aufsichtsrat der Volkswagen AG hat in seiner heutigen Sitzung Oliver Blume zum neuen Vorstandsvorsitzenden des Konzerns ernannt", hieß es kurz nach Xetra-Schluss in einer VW-Pressemitteilung. Herbert Diess scheide zum 1. September im "gegenseitigen Einvernehmen" ...

