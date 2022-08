Luxemburg (ots/PRNewswire) -LIAN freut sich, seine strategische Partnerschaft und Investition in Alkira, dem führenden Unternehmen im Bereich Cloud Area Networking, bekannt zu geben. Parallel zu den strategischen Initiativen zur Unterstützung der Expansion von Alkira in Europa hat LIAN eine strategische Investition in das Startup-Unternehmen aus dem Silicon Valley getätigt, um dessen schnelles Wachstum zu unterstützen und von der Marktdynamik zu profitieren.Alkira Cloud Area Networking (https://www.alkira.com/) ist ein vollwertiges Edge-to-Cloud-Netzwerk der Unternehmensklasse. Mit integrierten Routing- und Netzwerkdiensten. Es ist das einzige Netzwerk, das zu 100 % in der Cloud aufgebaut ist und als Service bereitgestellt wird, ohne dass Hardware gekauft oder Agenten installiert werden müssen. Alkira wurde von CEO Amir Khan und seinem Bruder Atif Khan, dem CTO von Alkira, gegründet. Die beiden Brüder und Tech-Koryphäen waren Mitbegründer des SD-WAN-Anbieters Viptela, der 2017 von Cisco für 610 Millionen US-Dollar übernommen wurde.Amir Khan, CEO von Alkira, kommentierte: "Alkira Cloud Area Networking ist der schnellste Weg, Clouds, Standorte und Benutzer zu vereinen. Unsere Kunden können neue globale Netzwerke und Cloud-Onramps innerhalb von Stunden statt Monaten einrichten. Eine Cloud oder viele. Und zum ersten Mal können sie von einem elastischen Netzwerk profitieren, das sich je nach Geschäftsbedarf vergrößern oder verkleinern lässt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der LIAN Group, da wir unsere globale Expansion fortsetzen."Erenik Yzeiraj, Geschäftsführer der LIAN Group, kommentierte: "Dies ist wirklich ein strategischer Meilenstein für LIAN, da wir diese spannende Partnerschaft mit Alkira eingehen. Wenn man das Management mehr als ein Jahr lang verfolgt, kann man sich von der außergewöhnlichen Leistung des Teams und der Benutzererfahrung, die die Lösung den Unternehmen bietet, überzeugen. Wir sind privilegiert, an diesem Projekt beteiligt zu sein und werden das Unternehmen auch in Zukunft unterstützen."Informationen zur Lian GroupDie Lian Group ist eine führende europäische Investmentgesellschaft, die sich darauf konzentriert, die Kluft zwischen europäischem Kapital und der nordamerikanischen Wirtschaft der nächsten Generation zu überbrücken. Die Gruppe positioniert sich als strategischer Investor und Partner für bahnbrechende Technologieunternehmen und bietet über das investierte Kapital hinaus Geschäftsentwicklung und strategische Unterstützung. Auf der Basis von Einzelgeschäften bietet sie eine auf den Geschäftsplan der Gründer zugeschnittene Investition. Zu den früheren Investitionen gehören Zoom Video Communications, Spotify, Indigo Agriculture, Alto Pharmacy, Curv, etc.Erfahren Sie mehr: www.liangroup.ioInformationen zu AlkiraAlkira Cloud Area Networking ist der schnellste Weg, um Clouds, Standorte und Benutzer zu vereinen.Wir automatisieren die gesamte Erstellung, Verwaltung und den Betrieb Ihres Netzwerks. Expandieren Sie in mehrere Regionen? Denken Sie an Multi-Cloud? Ihr Cloud Area Network vereinigt Ihr gesamtes Netzwerk zu einer globalen Cloud Fabric mit hoher Ausfallsicherheit und geringer Latenz.Die Verwaltung erfolgt mit denselben Kontrollen, Richtlinien und Sicherheitsmaßnahmen, die Netzwerkadministratoren kennen. Eine, die sofort skaliert. Und als Dienstleistung geliefert. Automatischer Einsatz über die Benutzeroberfläche oder den Code. Mit durchgehender Sichtbarkeit.Mit Alkira wird Ihr Netzwerkteam schneller arbeiten. Weniger verwalten. Und mehr sparen. Erfahren Sie mehr unter alkira.com und folgen Sie uns @alkiranet (https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Falkiranet&esheet=52756268&newsitemid=20220621005461&lan=en-US&anchor=%40alkiranet&index=8&md5=b9572e9f8b2b4ef0f55cef48e3b50ad4).ey@liangroup.ioAnsprechpartner:Ansprechpartner bei der Lian Group:Erenik Jzeirajey@liangroup.io+41787995758Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1869139/LIAN_Group_Logo.jpgOriginal-Content von: LIAN Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164608/5287598