Uber meldete für das zweite Quartal zwar erneut einen Verlust. Die Umsatzschätzungen der Analysten wurden allerdings bei weitem übertroffen. Die Kalifornier zünden eine Kursrakete.

Um satte 105 Prozent konnte Uber im zweiten Quartal seinen Umsatz steigern - auf 8,1 Milliarden US-Dollar. Dies sei laut Unternehmen auf die robuste Nachfrage der Kunden zurückzuführen, die trotz steigender Inflation weiterhin Fahrten buchten und Essen zum Mitnehmen bestellten.

"Im letzten Quartal habe ich unser Team herausgefordert, unsere Rentabilitätsverpflichtungen noch schneller als geplant zu erfüllen - und sie haben es geschafft", zitiert Bloomberg CEO Dara Khosrowshahi.

Bei den Bruttobuchungen (Fahrten, Essenslieferungen und Fracht) verzeichnete das Unternehmen einen Anstieg um 33 Prozent auf einen Rekordwert von 29,1 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag weit über den Erwartungen bei 364 Millionen US-Dollar. Uber verzeichnete zudem zum ersten Mal einen freien Cashflow von 382 Millionen US-Dollar.

Trotz des Anstiegs der Kraftstoffpreise während des Quartals hat Uber nach eigenen Angaben mehr Fahrer und Kuriere als vor der Pandemie: "Infolgedessen sind die Stoß- und Wartezeiten im Juli in mehreren Märkten, einschließlich der USA, auf dem niedrigsten Stand seit einem Jahr. Unsere Position in der Kategorie Mobilität ist in den USA, Kanada, Brasilien und Australien auf oder nahe einem Mehrjahreshoch", so Uber in der Mitteilung.

Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer der Plattform erreichte 122 Millionen, ein Anstieg um 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Uber rechnete für das dritte Quartal mit einem Bruttobuchungsvolumen von 29 bis 30 Milliarden US-Dollar und einem bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 440 bis 470 Millionen US-Dollar.

Trotz der Zahlen, die die Analystenschätzungen übertrafen, verzeichnete Uber im zweiten Quartal erneut einen Nettoverlust von 2,6 Milliarden US-Dollar. Dieser sei auf nicht realisierte Verluste aus Beteiligungen an Grab, Aurora und Zomato zurückzuführen.

Die Uber-Aktie haussiert nach Vorlage des Zahlenwerks und liegt vor US-Handelsbeginn rund 18 Prozent im Plus.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

