Die Aktie des Taxi-Konkurrenten Uber war in den vergangenen Monaten alles andere als eine Erfolgsstory an der Börse. Zuletzt fiel das Papier sogar auf ein Zwei-Jahrestief. Doch heute startet die Aktie des an der NYSE gelisteten Unternehmens durch. Der Grund: Die Quartalszahlen waren deutlich besser als von Analysten und Anlegern befürchtet.Der Taxi-Rivale Uber ist im zweiten Quartal trotz Inflations- und Rezessionssorgen stark gewachsen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 105 Prozent auf 8,1 ...

