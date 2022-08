Viele deutsche Anleger rätseln, was sie mit ihren Papieren von Gazprom (WKN: 903276) oder anderen russischen Unternehmen machen sollen, die als American Depository Receipts (ADR) nicht handelbar sind und ein trauriges Dasein im Depot fristen. Wer jetzt nicht um sein Geld kämpft, könnte sogar ein böses Erwachen in Form eines Totalverlusts erleben. Aber es gibt eine Lösung! Russland-Experte Andreas Lambrou steht parat, um diese in einer Online-Sprechstunde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...