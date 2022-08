Tesla hat mit seinen Q2-Zahlen geliefert. Das sorgte in den letzten Tagen für extremes Kaufinteresse. Die Aktie ist drauf und dran, die wichtige 200-Tage-Line zu knacken.Im Anschluss an die Q2-Zahlen von Tesla erneuerten sowohl Philippe Houchois von Jefferies, als auch Patrick Hummel von der UBS ihre Kaufempfehlungen für die Aktie. Ihre Kursziele lauten 1.050 Dollar beziehungsweise 1.100 Dollar. Am Montag gesellte sich Adam Jonas von Morgan Stanley dazu. Sein Kursziel für Tesla lautet 1.150 Dollar.Aus ...

