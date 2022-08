UBER - Aktie mit Kurssprung nach Zahlen

Bastian Galuschka,

Unter den vorbörslichen Gewinnern am US-Aktienmarkt befindet sich heute die Aktie von Uber. Der Quartalsbericht scheint bei den Börsianern trotz eines massiven operativen Verlustes gut anzukommen. Das Plus bei dem Wert beläuft sich aktuell auf rund 15 Prozent.

Im Detail betrug der Quartalsverlust 2,6 Mrd. USD oder 1,33 USD je Aktie. Analysten hatten nur mit einem Minus von 0,27 USD je Aktie gerechnet. Vorrangig stammt das Minus aus Abschreibungen auf die Beteiligungen bei Aurora, Grab und Zomato. Mit einem Umsatz von 8,07 Mrd. USD toppte das Management die Markterwartung von Erlösen in einer Höhe von 7,39 Mrd. USD aber deutlich. Auch überzeugte Uber die Investoren mit einem bereinigten EBITDA von 364 Mio. USD und einem Free Cashflow von 382 Mio. USD. Damit verdiente Uber überhaupt zum ersten Mal innerhalb eines Quartals Geld.

Für das Gesamtjahr erwarten Analysten beim Mobilitätsdienstleister einen Umsatz von 29,92 Mrd. USD und einen Verlust von 2,83 USD je Aktie. Der Free Cashflow soll mit knapp 630 Mio. USD zum ersten Mal auch auf Jahressicht positiv ausfallen.

Chart: Uber

Widerstandsmarken: 26,69/28,39/32,50 USD

Unterstützungsmarke: 19,73/13,71 USD

Aus charttechnischer Sicht könnte die Aktie mit dem heutigen Kurssprung in den Widerstandsbereich zwischen 26,69 und 28,39 USD eindringen, der mittel- bis langfristig eine massive Hürde darstellt. Erst wenn dieser Kursbereich zurückerobert wird, wäre das Verkaufssignal aus dem Mai 2022 aufgehoben. In einem solchen Fall könnte die Aktie sich in Richtung EMA50 Woche bei derzeit gut 32,50 USD aufmachen.

Scheitert der Wert dagegen im eingezeichneten Widerstandsbalken, dürfte die Seitwärtsrange der vergangenen Monate in die Verlängerung gehen. Unter 19,73 USD wäre wiederum ein massives Folgeverkaufssignal ausgelöst, welches den Wert wieder bis an das Coronacrashtief bei 13,71 USD zurückbringen könnte.

Uber in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 09.12.2019 - 01.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Uber in USD; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2019 (Börsengang) - 01.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

