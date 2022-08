Corpus Christi, TX, 2. August 2022 - Uranium Energy Corp. (NYSE American: UEC, das "Unternehmen" oder "UEC" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy-corp/ ) freut sich bekanntzugeben, dass sie ein Angebot für die Belieferung des US-Energieministeriums - Nationale Behörde für nukleare Sicherheit (NNSA") im Rahmen der Uranausschreibung der US-Regierung zur Einrichtung der nationalen Uranreserve abgegeben hat. Das Programm wurde als 10-Jahres-Plan mit einem Volumen von 10 Mrd. USD konzipiert, wobei bisher 75 Mio. USD für den Kauf von Uran und für Konversionsdienstleistungen genehmigt wurden.

Amir Adnani, Präsident und CEO, erklärte: "Das Ziel der NNSA, zunächst eine Million Pfund zu kaufen, ist ein wichtiger Meilenstein für den Beginn dieses Programms. Die NNSA-Käufe werden dazu beitragen, unsere Industrie in Schwung zu bringen und die Abhängigkeit des Landes von Uran aus Ländern zu verringern, in denen Amerika prekären Versorgungsrisiken ausgesetzt ist. Zu diesen Risiken gehört heute Uran aus Russland, seinen Verbündeten und zunehmend auch aus China. Es liegt auf der Hand, dass die heimische Versorgung für die Energieversorgung und die nationale Sicherheit der USA von entscheidender Bedeutung ist. Dies war in der Tat einer der Hauptgründe für die Übernahme der russischen Uranium One Americas durch die UEC, die diesen wichtigen Vermögenswert wieder in den Besitz und die Kontrolle der USA zurückbrachte. Die Akquisition war nicht nur ein äußerst wertsteigernder Geschäftsvorgang, sondern erhöhte auch die inländischen Kapazitäten in der nationalen Lieferkette für Kernbrennstoffe. Wir freuen uns auf die weitere Verbesserung der Kernbrennstoffmärkte und auf die Produktion von UEC, die zur Deckung des amerikanischen Uranbedarfs beitragen wird."

Der UEC-Vorsitzende und ehemalige US-Energieminister Spencer Abraham kommentierte: "Wir begrüßen den Gesetzesentwurf von Senator Barrasso, der letzten Woche in der Anhörung des Ausschusses für Energie und natürliche Ressourcen des US-Senats diskutiert wurde. Sein Gesetzentwurf würde die Einfuhr von Uran aus der Russischen Föderation verbieten. Die USA haben zwar die Einfuhr anderer russischer Energiequellen verboten, nicht aber die von Kernbrennstoffen. Einige Energieimporte zu verbieten, andere aber nicht, ist eine widersprüchliche Botschaft, insbesondere wenn man bedenkt, dass die Importeinnahmen aus dem Verkauf von russischem Uran dazu beitragen, Russlands Krieg in der Ukraine zu finanzieren."

Minister Abraham fuhr fort: "Während Russlands Einmarsch in der Ukraine die internationale Gemeinschaft empört hat, sehen sich viele Länder aufgrund ihrer Abhängigkeit von russischen Energieimporten in ihren Möglichkeiten eingeschränkt, zu reagieren. Es wäre naiv zu glauben, dass das, was Russland der westeuropäischen Gemeinschaft bei den Gaslieferungen angetan hat, nicht auch für die Ausfuhr von Kernbrennstoffen und Uran gilt. Das Verbot russischer Uranimporte und die Unterstützung unserer heimischen Kapazitäten zur Versorgung mit Kernbrennstoffen sind solide Schritte zur Stärkung unserer Energieunabhängigkeit und zum Schutz unserer nationalen Sicherheit."

Über Uranium Energy Corp

Uranium Energy Corp ist Amerikas führendes, am schnellsten wachsendes und an der NYSE American notiertes Uranbergbauunternehmen. UEC ist ein reines Uranunternehmen und treibt die nächste Generation von kostengünstigen, umweltfreundlichen In-Situ-Recovery (ISR)-Uranprojekten voran. Das Unternehmen verfügt über zwei produktionsbereite ISR-Hub-and-Spoke-Plattformen in Südtexas und Wyoming, die durch vollständig lizenzierte und betriebsbereite Verarbeitungskapazitäten in den Anlagen Hobson und Irigaray verankert sind. UEC verfügt außerdem über sieben ISR-Uranprojekte in den USA, für die alle wichtigen Genehmigungen vorhanden sind. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über weitere diversifizierte Uranbestände, darunter: (1) eines der größten physischen Uranportfolios an gelagertem U3 O8 ; (2) eine bedeutende Kapitalbeteiligung an der einzigen Royalty-Gesellschaft in diesem Sektor, Uranium Royalty Corp. und (3) eine Reihe von Uranprojekten im Ressourcenstadium in Arizona, Colorado, New Mexico und Paraguay. Der Betrieb des Unternehmens wird von Fachleuten geleitet, die in ihrer Branche ein anerkanntes Profil für hervorragende Leistungen haben, ein Profil, das auf jahrzehntelanger praktischer Erfahrung in den wichtigsten Bereichen der Uranexploration, -erschließung und -förderung beruht.

Kontaktieren Sie Uranium Energy Corp Investor Relations unter:

Gebührenfrei: (866) 748-1030

Fax: (361) 888-5041

E-Mail: info@uraniumenergy.com

Twitter: @UraniumEnergy

Börseninformationen:

NYSE American: UEC

Frankfurter Börsenkürzel: U6Z

WKN: AØJDRR

ISIN: US916896103

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

