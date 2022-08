Die erste Marken-SSD vereint Hardware und Software mit außergewöhnlichem Preis und Performance für den täglichen Gebrauch

Solidigm hat Solidigm P41 Plus angekündigt, das erste Solid-State-Speicherlaufwerk (solid-state storage drive, SSD) der Marke Solidigm seit der Gründung des Unternehmens im Dezember 2021. P41 Plus ist ein innovatives PCIe 4.0-Produkt, das PC-Nutzern die branchenweit bestmögliche Kombination aus Performance und Mehrwert für die tägliche Produktivität und das Gaming bietet.

Mit einer sequentiellen Lesegeschwindigkeit von bis zu 4.125 MB/s stellt die Solidigm P41 Plus einen echten Durchbruch in Sachen Kosteneffizienz dar und bietet eine großartige PCIe-4.0-Leistung zu einem Preis, der die Budgets der meisten PC-Nutzer nicht sprengt.

Die Solidigm P41 Plus ist mit 144-Layer-3D-NAND ausgestattet und in einem M.2-2280-Formfaktor mit Kapazitäten von 512 GB, 1 TB und 2 TB erhältlich. Für eine größere Designflexibilität ist die Solidigm P41 Plus für OEMs auch in den Größen 2230 und 2242 über Online- und Einzelhandelskanäle erhältlich.

Mit diesem Schritt unterstreicht Solidigm seinen Anspruch, ein neues Paradigma für Solid-State-Speicher zu schaffen. Das Unternehmen hat erheblich in die Speichersoftware investiert, um die bestmögliche Benutzererfahrung zu bieten. Das Ergebnis ist die Solidigm Synergy-Software, eine optionale, aber sehr zu empfehlende Software-Suite, die sowohl einen Speichertreiber als auch eine Windows-Anwendung mit zuverlässigen Tools zur Überwachung des Laufwerkzustands umfasst. Der Speichertreiber von Solidigm ermöglicht das host-managed Caching, indem er Nutzungsmuster verfolgt, um die wichtigsten Daten zu identifizieren, die wichtigsten Elemente im Cache zu halten und schnellere Lesevorgänge zu ermöglichen, wenn das Laufwerk voll ist. Die Solidigm Synergy-Software kann kostenlos unter solidigm.com heruntergeladen werden.

"Egal, ob Sie die neuesten PC-Spiele spielen, ein Unternehmen führen oder Familienfotos bearbeiten, die Solidigm P41 Plus liefert die Performance, die für Endanwender entscheidend ist, und bietet gleichzeitig einen unglaublichen Gegenwert", sagte Sanjay Talreja, General Manager, Client Products and Solutions Group. "Dank innovativer Software bietet die Solidigm P41 Plus eine außergewöhnliche Kombination aus Preis und Performance sowie ein durch die Software verbessertes Benutzererlebnis, wodurch unser Wertangebot einzigartig wird."

Als erstes Produkt der Marke Solidigm verdeutlicht die P41 Plus den Anspruch des Unternehmens, ein branchenführendes Portfolio an Speicherlösungen anzubieten, das leistungsstarke SSDs für den Kunden-, Cloud- und Rechenzentrumsmarkt umfasst. Weitere Informationen finden Sie unter solidigm.com.

ERFAHREN SIE MEHR

Solidigm nimmt am Flash Memory Summit vom 2. bis 4. August in Santa Clara, Kalifornien, USA teil. Wir werden unsere innovativen Lösungen an Stand 509 ausstellen. Webinare über die P41 werden wie folgt abgehalten:

Nordamerika: Mittwoch, August 24, 2022, 10:30 Uhr PDT. Details

Europa: Mittwoch, 24. August 2022 um 16.00 Uhr. BST. Details

ÜBER SOLIDIGM

Solidigm ist ein weltweit führender Anbieter innovativer NAND-Flash-Memory-Lösungen. Die Technologie von Solidigm erschließt für Kunden das unbegrenzte Potenzial von Daten und befähigt sie, den menschlichen Fortschritt zu befeuern. Unsere Wurzeln reflektieren Intels langjährige Innovation bei Speicherprodukten und SK hynix internationale Führung und Größe in der Halbleiterbranche. Im Dezember 2021 wurde Solidigm zu einer eigenständigen US-Tochtergesellschaft von SK hynix. Solidigm hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und stützt sich auf den Ideenreichtum von mehr als 2.000 Mitarbeitern an 20 Standorten auf der ganzen Welt. Weitere Informationen über Solidigm finden Sie unter solidigm.com und folgen Sie uns auf Twitter unter @Solidigm und auf LinkedIn.

Alle beschriebenen Produkte, Computersysteme, Daten und Zahlen sind vorläufig, basieren auf aktuellen Erwartungen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Unterschiede in der Hardware, Software oder Konfiguration werden sich auf die tatsächliche Leistung auswirken.

Solidigm-Optimierungen für Solidigm-Compiler oder andere Produkte können unter Umständen nicht in gleichem Maße für Nicht-Solidigm-Produkte optimieren.

Möglicherweise erfordern Solidigm-Technologien die Aktivierung von Hardware, Software oder Dienstleistungen. Keine der hierin enthaltenen Informationen stellt eine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie dar.

Die in diesem Dokument beschriebenen Produkte können Designfehler oder Irrtümer enthalten, die als "Errata" bezeichnet werden und dazu führen können, dass das Produkt von den veröffentlichten Spezifikationen abweicht. Aktuelle gekennzeichnete Errata sind auf Anfrage zugänglich.

Ihre Kosten und Ergebnisse können abweichen.

Solidigm. "Solidigm" ist ein Markenzeichen von SK hynix NAND Product Solutions Corp, (d/b/a Solidigm). Auf das Eigentum an sonstigen Namen und Marken können andere Firmen Anspruch erheben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220802005061/de/

Contacts:

Catherine Roberts

Keith Givens

press@solidigm.com