Laut der Susquehanna Financial Group ist es an der Zeit, Pinterest zu kaufen, da die Anleger eine starke Führung und ein aktivistisches Engagement von Elliott Management erwarten können. Analyst Shyam Patil stufte Pinterest von "neutral" auf "positiv" hoch und hob das Kursziel an, da ein besseres Management die Aussichten des Social-Media-Unternehmens verbessere."Während die Fundamentaldaten immer noch etwas unruhig sind und noch viel Arbeit vor uns liegt, glauben wir, dass der neue CEO und die ...

