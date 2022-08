München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel ist die Aktie von Coca-Cola (ISIN US1912161007/ WKN 850663) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Viele würden es kennen, an einem heißen Sommertag werde gerne mal im Restaurant oder in der Bar ein Erfrischungsgetränk des gleichnamigen Konzerns bestellt. Die Rede sei von Coca-Cola. Trotz des allgemeinen Trends hin zu gesünderer Ernährung habe der Getränkeriese das Umsatzziel laut den jüngst publizierten Zahlen steigern können. Auch in punkto Ausblick zeige sich der Konzern für das Gesamtjahr 2022 optimistischer. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...