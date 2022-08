Greenlight Capital hält ein Urteil gegen Elon Musk im durch Twitter angestrengten Gerichtsverfahren um die vorerst geplatzte 44-Milliarden-Übernahme für fast sicher. In einem Brief an die eigenen Investoren hat David Einhorn, Chef des Hedgefonds Greenlight Capital, bekannt gegeben, dass er eine Twitter-Beteiligung zu einem Nennwert von durchschnittlich 37,24 US-Dollar pro Aktie übernommen habe. Das berichtet Reuters. Nicht bekannt ist, in welcher Größenordnung Greenlight Twitter-Papiere gekauft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...