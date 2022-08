The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.08.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.08.2022



ISIN Name

CA4196211078 HAVN LIFE SCIENCES INC.

GB00B23TJD34 VERDE AGRITECH PLC LS-,25

US59001K1007 MERITOR INC.

US64051T1007 NEOPHOTONICS CORP. DL-,01

