Access Advance, ein unabhängiger Lizenzierungsadministrator, meldete heute die jüngsten Neuzugänge auf seiner wachsenden Liste von Patentinhabern (d.h. Lizenzgebern), die am VVC Advance Patent Pool teilnehmen.

Neue VVC-Lizenznehmer:

Chips&Media, Inc.

Fujitsu Limited

NEC Corporation

SZ DJI Technology Co., Ltd.

Unternehmen wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben

"Wir freuen uns sehr über den Beitritt dieser wichtigen Unternehmen mit einer beträchtlichen Anzahl von VVC-Standardpatenten (SEPs) zu unserem VVC Advance Patent Pool als neue Lizenzgeber", erklärte der CEO von Access Advance, Pete Moller. "In Anbetracht von VVC-Produktimplementierungen, die in naher Zukunft verfügbar sein dürften, können wir mit diesen zusätzlichen Patentinhabern einen noch größeren Nutzen bieten, da das von uns lizenzierte VVC-SEP-Patentportfolio weiter wächst, während unsere Lizenzgebührensätze konstant bleiben."

Über Access Advance:

Access Advance LLC (ehemals HEVC Advance LLC) ist ein unabhängiges Unternehmen für Lizenzierungsadministration und wurde gegründet, um die Entwicklung, Administration und Verwaltung von Patentpools für die Lizenzierung wesentlicher Patente der wichtigsten standardbasierten Videocodec-Technologien zu leiten. Access Advance bietet einen transparenten und effizienten Lizenzierungsmechanismus sowohl für Patentinhaber als auch für Patentnutzer. Access Advance leitet und verwaltet derzeit den HEVC Advance Patent Pool zur Lizenzierung von Patenten, die für die H.265/HEVC-Technologie unerlässlich sind, sowie den separaten und unabhängigen VVC Advance Patent Pool zur Lizenzierung wesentlicher Patente für die VVC/H.266-Technologie. Weitere Informationen über Access Advance oder die HEVC Advance- und VVC Advance-Patentpools finden Sie unter www.accessadvance.com.

