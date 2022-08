Bei den Anlegern der Valneva-Aktie im BörsenNews-Forum ist die Geduld langsam am Ende und das Unverständnis überwiegt. Der Kurs der Valneva-Aktie schwankt weiter. Abänderung des Vorabkaufvertrags Wie das Biotechnologieunternehmen Valneva am gestrigen Montag in einer Pressemitteilung verkündete, wurde der Vorabkaufvertrag mit der Europäischen Kommission erneuert. Nach der neuen Vereinbarung werden die Mitgliedsstaaten in diesem Jahr 1,25 Millionen ...

