Engel & Völkers Digital Invest: Dynamisches Wachstum im ersten Halbjahr - Ergebnisprognose für 2022 deutlich über Analystenschätzung



02.08.2022 / 23:10

Engel & Völkers Digital Invest: Dynamisches Wachstum im ersten Halbjahr - Ergebnisprognose für 2022 deutlich über Analystenschätzung Finanzierungsvolumen steigt im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 53 % auf rund 25,6 Mio. Euro

Operative Gesamteinnahmen steigen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 47 % auf rund 2,6 Mio. Euro

Ausblick: Vorstand bestätigt Wachstumsprognose und erwartet bereinigtes EBIT für das Gesamtjahr 2022 deutlich über aktueller Analystenschätzung Berlin, 2. August 2022. Die EV Digital Invest AG (ISIN: DE000A3DD6W5, nachfolgend "Unternehmen" oder, "Engel & Völkers Digital Invest"), Betreiber der Online-Immobilieninvestmentplattform "Engel & Völkers Digital Invest", blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2022 zurück. Das Unternehmen hat Projekte mit einem Investitionsvolumen von rund 25,6 Mio. Euro finanziert - ein deutliches Wachstum von 53 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Nach vorläufigen Zahlen stiegen die operativen Gesamteinnahmen in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 47 % und erreichten damit rund 2,6 Mio. Euro.



Marc Laubenheimer, Co-CEO: "Das erste Halbjahr 2022 ist für uns ausgesprochen gut gelaufen. So konnten wir attraktive zweistellige Wachstumsraten erzielen. Im aktuellen Marktumfeld gehen wir im Interesse unserer Anleger sehr selektiv vor - Qualität geht vor Wachstum. Neben Skaleneffekten hat auch das allgemein gestiegene Zinsumfeld unsere Margen sehr positiv beeinflusst. Mit dieser Strategie bleiben wir voll auf Kurs, mittel- bis langfristig Umsatzwachstumsraten im mittleren zweistelligen Bereich und eine EBITDA-Marge von 20 Prozent zu erreichen."



Der Vorstand bestätigt auf dieser Basis die vor dem Börsengang kommunizierte Erwartung, dass sich die Gesamteinnahmen mittel- bis langfristig mit mittleren zweistelligen Wachstumsraten entwickeln werden. Für das Geschäftsjahr 2022 wird trotz des aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage herausfordernderen Marktumfeldes von einem Wachstum am unteren Ende dieser Indikation ausgegangen.



Positiver Ausblick in einem herausfordernden Marktumfeld

In Einklang mit den sich in den letzten Monaten allgemein veränderten Investorenpräferenzen in der aktuellen Marktlage hat der Vorstand die Wachstumsstrategie des Unternehmens nachjustiert. Während vor Beginn des Ukraine-Krieges und der daraus resultierenden schwächeren gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der Fokus noch größtmögliches Wachstum war, wird kurz- bis mittelfristig nun kosteneffizientes und risikoaverseres Wachstum das primäre Ziel sein. Vor diesem Hintergrund und auf Basis der Halbjahreszahlen geht das Unternehmen für das Gesamtjahr 2022 von einem deutlich geringerem Kostenanstieg aus - insbesondere bei den Personalkosten, Marketingausgaben sowie Dienstleister- und Drittkosten.



Insgesamt erwartet Engel & Völkers Digital Invest für das Gesamtjahr operative Gesamtaufwände (Gesamtaufwände reduziert um Kosten und einmalige Sondereffekte aus dem Börsengang) von rund 7,4 Mio. Euro und somit rund 3,2 Mio. Euro geringere operative Gesamtaufwände gegenüber der aktuell bestehenden Analystenschätzung. Resultierend aus der restriktiveren Ausgabenpolitik geht das Unternehmen auch von einem etwas konservativeren Wachstum der Umsätze aus und rechnet für 2022 mit operativen Gesamteinnahmen in der Bandbreite von 5,5 bis 6,0 Mio. Euro. Das um die Kosten und Sondereffekte des Börsengangs bereinigte EBIT wird im Gesamtjahr 2022 nach aktueller Schätzung voraussichtlich rund -1,7 Mio. Euro betragen und wäre somit deutlich besser als die aktuell bestehende Analystenschätzung.



Deutliches Wachstum des Investitionsvolumens

Im ersten Halbjahr 2022 hat Engel & Völkers Digital Invest Projekte mit einem Gesamtvolumen von rund 25,6 Mio. Euro finanziert. Das für Skaleneffekte wichtige durchschnittliche Investitionsvolumen pro Projekt stieg auf rund 3,7 Mio. Euro - ein Wachstum von 31 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2021. Besonders herauszustellen ist das Projekt "Stadthaus 'Mozart' II" mit einem Volumen von 6,0 Mio. Euro - das bislang größte Finanzierungsvolumen, das über die Plattform finanziert wurde. Entsprechend konnten auch die Gebühreneinnahmen pro Finanzierung um rund 26 % gesteigert werden.



Das Unternehmenswachstum gründet auf einer guten Projektpipeline, die eine anhaltend positive Entwicklung im zweiten Halbjahr 2022 erwarten lässt - trotz des aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage herausfordernderen Marktumfeldes. So wurde im Juli bereits das Bürobestandsobjekt "Office am Europaring II" in Ratingen bei Düsseldorf mit einem Investitionsvolumen von 3 Mio. Euro sowie das Wohnbauprojekt "Atelier-Wohnungen an der Burg II" in München mit einem Investitionsvolumen von rund 2,2 Mio. Euro voll platziert. Darüber hinaus wurde für das Logistikprojekt "DFI Zukunftspark Oberrhein" bereits ein Investitionsvolumen von über 5 Mio. Euro eingeworben. Weitere Projekte sind in der Vorbereitung und sollen der Crowd zeitnah auf der Investitionsplattform zugänglich gemacht werden.



Tobias Barten, Co-CEO: "Wir verzeichnen eine hohe Nachfrage von Projektentwicklern, auch da Banken ihre Eigenkapitalanforderungen nochmals erhöht haben und wir uns mit unserer Plattform als verlässlicher Partner erwiesen haben. Unsere Pipeline an Immobilienprojekten ist gut gefüllt. Gleichwohl halten wir an unserer strengen Due-Diligence-Prüfung fest. Auf unsere Plattform gelangt kein Projekt, von dessen Erfolg wir nicht überzeugt sind. Dass dieses Prinzip außergewöhnlich gut funktioniert, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass wir bislang keinen Ausfall bei unseren finanzierten Projekten hinnehmen mussten."



Der vollständige Halbjahresbericht 2022 wird im Oktober 2022 veröffentlicht.



Über EV Digital Invest AG

Die wachstumsstarke digitale Investmentplattform für Immobilien "Engel & Völkers Digital Invest" eröffnet Privatinvestoren die Chance, sich als Co-Investor an ausgewählten Bauvorhaben zu beteiligen. Als qualitätsführende Plattform im Bereich der digitalen Immobilieninvestition und -finanzierung sowie als registrierter Lizenzpartner von Engel & Völkers verfügt sie über eine außerordentlich hohe Markenbekanntheit.



Mit langjähriger Branchenexpertise, umfangreichen Due-Diligence-Prüfungen und einem hohen Qualitätsanspruch wurde bisher ein Finanzierungsvolumen von über 170 Mio. Euro ohne Projektausfälle erreicht. Eine loyale und kapitalstarke Investorenbasis mit derzeit mehr als 13.000 Nutzern ermöglicht Projektfinanzierungen innerhalb von kurzen Finanzierungszeiträumen. Der Marktanteil soll mit einer wachstums- und qualitätsfokussierten Geschäftsstrategie deutlich ausgebaut werden.



Weitere Informationen: www.ev-digitalinvest.de



ENGEL & VÖLKERS DIGITAL INVEST

EV Digital Invest AG

Lizenzpartner der Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG

Joachimsthaler Str. 12

10719 Berlin

www.ev-digitalinvest.de



Kontakt :

Kirchhoff Consult, Jan Hutterer

Borselstraße 20, 22765 Hamburg

Phone: +49 40 60 91 86 65

E-mail: ev-digitalinvest@kirchhoff.de

