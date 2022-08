KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Debatte über die Rente mit 70:

"Wie gerecht wird das Geld, das in einem prosperierenden Staat wie Deutschland erwirtschaftet wird oder vorhanden ist, eigentlich verteilt? Erben, Vermögen, Kapitalerträge - man wird der Debatte um den Beitrag der Wohlhabenden nicht ewig ausweichen können. Wie es umgekehrt kein Umlagesystem der Welt auf Dauer aushält, wenn man den es finanzierenden Faktor Arbeit durch leistungslose Transferzahlungen in immer größerem Maßstab entwertet. Deutschland sollte also auf beiden Seiten der Einkommensskala mehr Mut beweisen - anstatt seine arbeitende Mitte in immer neue Angstdebatten zu jagen."/yyzz/DP/he