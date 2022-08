Die Analysten von Goldman Sachs stimmen mit dem Marktkonsens für eine Zinserhöhung der Bank of England (BOE) um 50 Basispunkte am Donnerstag überein. Die Entscheidung wird um 11:30 Uhr GMT bekannt gegeben, gefolgt von der Pressekonferenz von Gouverneur Andrew Bailey um 11:30 Uhr GMT. Wichtige Zitate "Die Bank of England trifft sich am Donnerstag, eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...