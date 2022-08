DGAP-News: AUTO1 Group SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

AUTO1 Group SE: AUTO1 Group meldet starkes Wachstum in Q2 und erhöht Umsatzprognose für 2022 Autohero übertrifft IPO-Ziel von EUR 1,000 GPU 12 Monate früher als erwartet AUTO1 Group steigert Umsatz im 2. Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahr um 63,1% auf 1,74 Mrd. EUR, Rohergebnis steigt um 27,3% auf 126,4 Mio. EUR

Autohero verfünffacht sein Rohergebnis, verkauft 87% mehr Fahrzeuge und verdoppelt den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr bei einer weiteren Steigerung der Kundenzufriedenheit

Das Merchant Segment der AUTO1 Group setzt seinen soliden Wachstumskurs mit einem Absatzplus von 12,0% im Vergleich zum Vorjahr auf 150.377 Einheiten und einem Umsatzanstieg von 54,3% auf 1,47 Mrd. EUR fort

AUTO1 Group ist mit über 640 Mio. EUR an Barmitteln solide finanziert, um das Ziel der bereinigten EBITDA-Profitabilität bis Q4 2023 zu erreichen

AUTO1 Group erhöht Umsatzprognose für 2022 Berlin, 3. August 2022 - AUTO1 Group, Europas größter Gebrauchtwagenhändler, hat heute die Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2022 bekannt gegeben. Nach einem starken Start in das Jahr verzeichnet AUTO1 weiterhin ein signifikantes Wachstum bei allen wichtigen Kennzahlen, angetrieben durch den anhaltenden Erfolg des digitalen Geschäftsmodells. AUTO1 Group hat mit seinem starken Wachstum den Gebrauchtwagenmarkt um 37% übertroffen und damit die Stärke der Plattform und die Fähigkeit, Marktanteile zu gewinnen, unter Beweis gestellt. Die Gruppe steigerte die Zahl der verkauften Fahrzeuge auf 166.147 (Q2 2021: 142.715), erhöhte den Umsatz im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 63,1% auf 1,74 Mrd. EUR (Q2 2021: 1,07 Mrd. EUR) und verbesserte das Bruttoergebnis um 27,3% auf 126,4 Mio. EUR (Q2 2021: 99,3 Mio. EUR). Autohero, der führende digitale Gebrauchtwagenhändler in der EU, hat sein Rohergebnis pro Einheit (GPU) deutlich verbessert und dabei die Einheiten und den Umsatz erneut gesteigert. Die Anzahl der über Autohero verkauften Fahrzeuge stieg im Jahresvergleich um 87,4% auf 15.770 Einheiten (Q2 2021: 8.415 Einheiten), während sich der Umsatz auf 269,9 Mio. EUR (Q2 2021: 114,1 Mio. EUR) mehr als verdoppelte. Im Vergleich zu Q2 2021 steigerte Autohero seinen GPU um mehr als 185% auf 1.035 EUR (Q2 2021: 363 EUR). Das Erreichen eines GPU von 1.000 Euro im Jahr 2023 war ein wichtiges Ziel, das seit dem Börsengang kommuniziert wurde. Autohero hat dieses Ziel ein Jahr früher als erwartet erreicht. Das Merchant Segment von AUTO1 setzte seinen soliden Erfolgskurs fort, verzeichnete einen Zuwachs von 12,0% auf 150.377 Einheiten (Q2 2021: 134.300 Einheiten) und baute seine Position als zentraler Akteur im EU-Gebrauchtwagenmarkt weiter aus. Umsatz und Rohergebnis stiegen im Merchant Segment auf 1,47 Mrd. EUR (Q2 2021: 951,0 Mio. EUR) und 110,1 Mio. EUR (Q2 2021: 96,2 Mio. EUR), was einer Steigerung von 54,3% bzw. 14,4% entspricht. AUTO1 Group verfügt über eine sehr starke Liquidität mit Barmitteln von 640 Mio. EUR und ungenutzten Kreditlinien i.H.v. 375 Mio. EUR, die im Rahmen einer ABS-Finanzierung jederzeit abgerufen werden können. Die AUTO1 Group ist sehr gut finanziert, um ihr Profitabilitätsziel auf Basis des bereinigten EBITDA bis zum vierten Quartal 2023 zu erreichen. Christian Bertermann, CEO und Mitgründer von AUTO1 Group: "Nach unserem starken Start ins Jahr 2022 war auch das zweite Quartal für uns sehr erfolgreich. Mit unserem einzigartigen Geschäftsmodell schaffen wir herausragende Kundenerlebnisse und sind auf dem Weg, der größte und profitabelste Autohändler in der EU zu werden. Wir haben einen wichtigen Meilenstein bei der Verbesserung der Rentabilität von Autohero erreicht, indem wir unser Ziel von 1.000 EUR GPU ein Jahr früher als erwartet erreicht haben. Wir erhöhen unsere Umsatzprognose für 2022 und sind auf einem guten Weg, die Profitabilität auf Basis des bereinigten EBITDA bis zum vierten Quartal 2023 zu erzielen." Finanzieller Ausblick: AUTO1 Group erhöht das Umsatzziel von 5,7 bis 6,8 Mrd. EUR auf 6,0 bis 7,0 Mrd. EUR. Die Rohergebnisspanne von 470-580 Mio. EUR und die bereinigte EBITDA-Marge zwischen -2,0 und -3,0% bleiben unverändert. AUTO1 Group - Kennzahlen: Q2 2021 Q2 2022 Veränderung

ggü. Vorjahr Gruppen Kennzahlen Verkaufte Fahrzeuge (#) 142,715 166,147 16.4% Umsatzerlöse (in Mio. EUR) 1,065.1 1,737.2 63.1% Rohergebnis (TEUR) 99.3 126.4 27.3% Rohergebnis pro Einheit (in EUR) 696 761 9.4% Merchant Kennzahlen Verkaufte Fahrzeuge (#) 134,300 150,377 12.0% Umsatzerlöse (in Mio. EUR) 951.0 1,467.3 54.3% Rohergebnis (in Mio. EUR) 96.2 110.1 14.4% Rohergebnis pro Einheit (in EUR) 717 732 2.2% Retail Kennzahlen Verkaufte Fahrzeuge (#) 8,415 15,770 87.4% Umsatzerlöse (in Mio. EUR) 114.1 269.9 136.5% Rohergebnis (in Mio. EUR) 3.1 16.3 434.4% Rohergebnis pro Einheit (in EUR) 363 1035.0 185.4%

Die vollumfänglichen Finanzergebnisse der Gruppe für das zweite Quartal 2022 können in der Präsentation der Quartalsergebnisse des Unternehmens im Bereich Investor Relations auf der Homepage von AUTO1 Group eingesehen werden. Der H1 2022 Finanzbericht wird am 13. September veröffentlicht. Über AUTO1 Group Die 2012 gegründete AUTO1 Group ist ein Multimarken-Technologieunternehmen, das den besten Weg zum Online-Kauf und -Verkauf von Autos entwickelt. Seine lokalen europäischen Verbrauchermarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Verbrauchern den schnellsten und einfachsten Weg, ihr Auto zu verkaufen. Die Händlermarke AUTO1.com ist Europas größte Großhandelsplattform für professionelle Autohändler. Mit ihrer Einzelhandelsmarke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Größe und operative Exzellenz, um das beste Kundenerlebnis für den Online-Autokauf zu entwickeln. Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte 2021 einen Umsatz von 4,78 Mrd. Euro. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien der Group im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Handelssymbol AG1 und der ISIN DE000A2LQ884 gehandelt. Für weitere Informationen besuchen sie bitte www.auto1-group.com . Investor Relations Kontakt Alexander Enge Senior Manager Investor Relations Telefon: +49 (0)30 - 2016 38 213 Email: ir@auto1-group.com

Medien Kontakt Knut Engelmann Kekst CNC Telefon: +49 174 234 2808 Email: Knut.Engelmann@kekstcnc.com AUTO1 Group SE | Bergmannstrasse 72 | 10961 Berlin | Deutschland Anmerkung: Q2 2022 bezieht sich auf den Dreimonatszeitraum vom 1. April 2022 bis zum 30. Juni 2022 Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der AUTO1 Gruppe nach bestem Wissen erstellt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse der AUTO1 Gruppe wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. Daher sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die AUTO1 Gruppe übernimmt keine Haftung oder Gewähr für zukunftsgerichtete Aussagen und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.

