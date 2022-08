FlowBank erweitert die Geschäftsleitung um drei neue Mitglieder. Mit diesem Schritt will die Online-Bank die Geschäftsentwicklung vorantreiben und die eigene Positionierung auf dem Schweizer Markt stärken.Genf - FlowBank erweitert die Geschäftsleitung um drei neue Mitglieder. Mit diesem Schritt will die Online-Bank die Geschäftsentwicklung vorantreiben und die eigene Positionierung auf dem Schweizer Markt stärken. Adrien Cohen ist neuer Chief Operating Officer der innovativen Online-Bank. Er ist seit den Anfängen von FlowBank dabei und war zuletzt als Head of Trading tätig.

