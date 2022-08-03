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WKN: A3C5J2 ISIN: AU000000BLY8 Ticker-Symbol: 3JO 
Frankfurt
03.08.22
08:20 Uhr
1,460 Euro
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Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
Sonstige
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