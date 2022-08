DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Wegen des Taiwan-Besuchs der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi hat China den US-Botschafter in Peking einbestellt. Nach Angaben chinesischer Staatsmedien protestierte der chinesische Vize-Außenminister Xie Feng bei dem Treffen mit Botschafter Nicholas Burns am Dienstag aufs Schärfste gegen die Reise der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses.

"Der Schritt ist unerhört und die Konsequenzen sind äußerst ernst", sagte Xie nach Angaben der Nachrichtenagentur Xinhua. "China wird nicht tatenlos zusehen." Die USA müssten "den Preis für ihre eigenen Fehler zahlen", sagte der Vize-Außenminister demnach weiter. Die Regierung in Washington müsse jetzt "praktische Maßnahmen ergreifen, um die negativen Auswirkungen von Pelosis Besuch in Taiwan rückgängig zu machen".

Pelosi war am Dienstag in Taiwans Hauptstadt Taipeh gelandet. Die Politikerin der Demokratischen Partei von Präsident Joe Biden ist damit die ranghöchste US-Vertreterin seit 25 Jahren, die Taiwan einen Besuch abstattet. Die Regierung in Peking, die Taiwan als abtrünnige Provinz ansieht, reagierte erbost auf den Besuch und kündigte "gezielte militärischen Aktionen" als Antwort an. Für Mittwoch ist eine Reihe von Militärmanövern in Gewässern rings um Taiwan geplant.

Pelosi sicherte derweil Taiwan die Unterstützung der USA zu. Sie und ihre Delegation seien nach Taiwan gereist, "um unmissverständlich klar zu machen, dass wir unsere Verpflichtung gegenüber Taiwan nicht aufgeben werden", sagte die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses am Mittwoch bei einem Treffen mit Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen in der Hauptstadt Taipeh.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

Folgende Unternehmen veröffentlichen Geschäftszahlen

09:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1Q

12:55 US/Under Armour Inc, Ergebnis 1Q

13:00 US/Moderna Inc, Ergebnis 2Q

22:00 US/Ebay Inc, Ergebnis 2Q

22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 2Q

23:40 CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 47,0 1. Veröff.: 47,0 zuvor: 52,7 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 54,0 Punkte zuvor: 55,3 Punkte 16:00 Auftragseingang Industrie Juni PROGNOSE: +1,2% gg Vm zuvor: +1,6% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.105,00 +0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.942,75 +0,1% Nikkei-225 27.722,26 +0,5% Hang-Seng-Index 19.791,21 +0,5% Kospi 2.453,47 +0,6% Shanghai-Composite 3.200,62 +0,5% S&P/ASX 200 6.973,90 -0,3%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Zur Wochenmitte verzeichnen die Börsen in Ostasien eine kleine Gegenreaktion auf die kräftigen Verluste des Vortags. Der umstrittene Besuch der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi in Taiwan verhindert jedoch eine deutlichere Erholung. Die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen den USA und China dürften sich weiter verschlechtern, so die Befürchtung. Unterstützung speziell für die chinesischen Börsen kommt vom Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor, der im Juli erneut gestiegen ist. Unter den Einzelwerten in Schanghai gewinnen Kweichow Moutai 0,1 Prozent, nachdem der Spirituosenhersteller eine Gewinnsteigerung um 21 Prozent im ersten Halbjahr vermeldet hat. Die Erholung in Hongkong wird getragen von Technologiewerten wie Alibaba (+3,9%) oder JD.com (+2,7%). In Tokio verbessern sich Daikin Industries um 4,2 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Umsatz- und Ergebnisprognosen erhöht hat. West Japan Railway (+3,2%) ist im ersten Geschäftsquartal in die Gewinnzone zurückgekehrt, nachdem der Eisenbahnbetreiber im vergleichbaren Vorjahreszeitraum einen Verlust ausgewiesen hatte. In Seoul gewinnen SK Hynix 0,6 Prozent. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben den weltweit ersten NAND-Flash-Chip mit 238-Schichten entwickelt. Der Aktienmarkt in Sydney, der sich am Dienstag besser gehalten hatte als die anderen Märkte der Region, nachdem die Reserve Bank of Australia die Zinsen im erwarteten Rahmen erhöht hatte, tendiert derweil etwas leichter. Hier belasten die politischen Unsicherheiten um den wichtigen Handelspartner China.

US-NACHBÖRSE

Für die Aktie von Paypal ging es um 11,4 Prozent nach oben, obwohl der Zahlungsdienstleister für das zweite Quartal einen Verlust ausgewiesen hatte. Anleger würdigten den Einstieg des aktivistischen Investors Elliott Management. Gut kam auch an, dass das Unternehmen einen neuen Finanzchef engagiert hat. Herbalife sprangen um 8,1 Prozent. Der Anbieter von Produkten zur Gewichtsabnahme hatte im zweiten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Alteryx machten einen Satz von fast 12 Prozent, nachdem der Anbieter von Software zur Datenanalyse ein beeindruckendes Umsatzwachstum vermeldet und den Verlust auf bereinigter Basis deutlich verringert hatte. Airbnb brachen um 8,2 Prozent ein. Das Online-Portal zur Buchung und Vermietung von Unterkünften hatte zwar den Umsatz kräftig gesteigert und war auch in die Gewinnzone zurückgekehrt, der Markt hatte hier jedoch noch etwas mehr erwartet. Mit einem Plus von 1,5 Prozent reagierten die Aktien von Starbucks auf die Geschäftszahlen der Kaffeehauskette. Zahlen und Ausblick des Chipherstellers AMD (-6,9%) wurden mit Enttäuschung aufgenommen. Der Videospiele-Hersteller Electronic Arts (+1,2%) hatte im ersten Geschäftsquartal mehr umgesetzt als erwartet.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.396,76 -1,2% -401,64 -10,9% S&P-500 4.091,35 -0,7% -27,28 -14,2% Nasdaq-Comp. 12.348,76 -0,2% -20,22 -21,1% Nasdaq-100 12.901,60 -0,3% -39,18 -21,0% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 887 Mio 861 Mio Gewinner 1.449 1.766 Verlierer 1.753 1.512 Unverändert 185 181

Leichter - Für erhebliches Unbehagen unter Anlegern sorgte der Taiwan-Besuch von Nancy Pelosi, der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses und der Nummer drei der US-Verfassung. Pelosi ist die ranghöchste US-Vertreterin, die die Insel seit 25 Jahren besucht. Anleger befürchteten, dass sich durch die Visite die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen den USA und China weiter verschlechtern könnten. China drohte "gezielte militärische Aktionen" an - China will Manöver mit Schießübungen rund um die Inselrepublik durchführen. Chinesische Kampfflugzeuge überflogen die Taiwanstraße. Zudem setzte China Einfuhren hunderter taiwanesischer Produkte aus. Dupont büßten 2,7 Prozent ein. Der Spezialchemiekonzern hatte mit seinem Ausblick enttäuscht. Caterpillar verloren 5,8 Prozent. Der Baumaschinenhersteller hatte beim Umsatz die Analystenerwartungen verfehlt. Pinterest machten einen Sprung um 11,5 Prozent nach oben. Schützenhilfe erhielt die Aktie vom aktivistischen Investor Elliott Management, der zum größten Aktionär aufstieg. Der Umsatz von Uber hatte sich im vergangenen Quartal mehr als verdoppelt. Das Unternehmen erzielte auf bereinigter Basis den stärksten Gewinn aller Zeiten. Der Kurs zog um 18,9 Prozent an.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,06 +19,4 2,86 232,8 5 Jahre 2,85 +21,5 2,64 159,2 7 Jahre 2,83 +21,4 2,61 138,8 10 Jahre 2,76 +18,9 2,57 124,9 30 Jahre 3,02 +10,8 2,92 112,4

Händler sprachen von einem Ausdruck der Erleichterung, dass die Pelosi-Landung auf Taiwan ohne chinesische Zwischenfälle ablief. Die Renditen stiegen aber auch mit falkenhaften Bemerkungen durch die Fed-Präsidentin aus San Francisco, Mary Daly. Sie heizte die Zinsspekulationen an, indem sie sagte, die Fed sei im Kampf gegen die Inflation "noch lange nicht am Ende".

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:10 % YTD EUR/USD 1,0179 +0,1% 1,0164 1,0236 -10,5% EUR/JPY 135,41 +0,0% 135,37 133,83 +3,5% EUR/GBP 0,8364 +0,1% 0,8356 0,8385 -0,5% GBP/USD 1,2170 +0,1% 1,2164 1,2207 -10,1% USD/JPY 133,01 -0,1% 133,18 130,79 +15,6% USD/KRW 1.309,88 -0,4% 1.315,30 1.306,97 +10,2% USD/CNY 6,7526 +0,0% 6,7525 6,7640 +6,2% USD/CNH 6,7608 -0,2% 6,7749 6,7757 +6,4% USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8499 7,8497 +0,7% AUD/USD 0,6932 +0,2% 0,6919 0,6933 -4,5% NZD/USD 0,6259 +0,1% 0,6251 0,6287 -8,3% Bitcoin BTC/USD 22.883,61 -0,9% 23.096,17 22.826,87 -50,5%

Die deutlich gestiegenen Marktzinsen stützten den Dollar. Der Dollar-Index legte um 0,7 Prozent zu. Aber auch die Spannungen zwischen den USA und China dürften als sichere Häfen geltenden Währungen wie dem Dollar Auftrieb verleihen, hieß es.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 94,16 94,42 -0,3% -0,26 +31,6% Brent/ICE 100,20 100,54 -0,3% -0,34 +34,5% GAS VT-Schluss +/- EUR Dutch TTF 0,00 200,30 0% 0,00 +234,3%

Die Ölpreise (+0,4 bzw. +0,2%) stabilisierten sich nach dem Vortagesabsturz. Der Preis der Sorte Brent sprang wieder über die Marke von 100 US-Dollar. Die Nachfragesorgen befeuert durch die Rezessionsängste bestünden aber weiter, hieß es. Aber mit dem Treffen der Lobbygruppe Opec+ am Mittwoch rücke die Angebotsseite wieder verstärkt in den Fokus.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.767,42 1.760,33 +0,4% +7,09 -3,4% Silber (Spot) 19,98 19,98 +0,0% +0,00 -14,3% Platin (Spot) 900,84 898,55 +0,3% +2,29 -7,2% Kupfer-Future 0,00 3,52 0% 0 -20,6% YTD zu Vortagsschluss

Mit den gestiegenen Marktzinsen büßte Gold an Attraktivität ein, der Preis ermäßigte sich (-0,6%).

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

POLITIK CHINA / TAIWAN

Taiwan hat China vorgeworfen, bei seinen geplanten Militärmanövern als Reaktion auf den Besuch von US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi teilweise in taiwanesische Hoheitsgewässer eindringen zu wollen. "Einige der Gebiete von Chinas Übungen dringen in (Taiwans) Territorialgewässer ein", sagte ein Sprecher des taiwanischen Verteidigungsministeriums bei einer Pressekonferenz. "Das ist ein irrationaler

KONJUNKTUR CHINA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Juli weiter verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 55,5 (Juni: 54,5) Punkte. Im Juni war der Index deutlich von 41,4 Punkte im Mai gestiegen.

ERDÖLMARKT

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 2,2 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 0,2 Millionen Fass.

ADVANCED MICRO DEVICES (AMD)

Der Umsatz im zweiten Quartal stieg auf Jahressicht um 70 Prozent auf 6,6 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Markterwartungen. Der Gewinn sank um 37 Prozent auf 447 Millionen Dollar, was auf Anpassungen im Zusammenhang mit der Übernahme von Xilinx zurückzuführen ist. Der Halbleiterkonzern stellte für das laufende Quartal einen Umsatz von etwa 6,7 Milliarden Dollar in Aussicht und verfehlte damit die Marktprognose, die von 6,84 Milliarden Dollar ausgegangen war. Im Gegensatz zu Wettbewerber Intel, der seinen Ausblick für das Gesamtjahr in der vergangenen Woche gesenkt hatte, hielt AMD ihre Erlösprognose für das Gesamtjahr trotz eines schwächeren PC-Gesamtmarktes aufrecht.

AIRBNB

hat im zweiten Quartal mit Hilfe starken Umsatzwachstums die Gewinnzone erreicht. Der Umsatz stieg um 58 Prozent auf 2,1 Milliarden Dollar, was dem Konsens der von Factset befragten Analysten entsprach. Der Gewinn betrug 379 Millionen Dollar, Analysten hatten mit 295 Millionen Dollar gerechnet.

PAYPAL

Der aktivistische Investor Elliott Management hat bestätigt, sich mit 2 Milliarden US-Dollar an Paypal beteiligt zu haben.

STARBUCKS

Höhere Lohnausgaben und andere inflationäre Einflüsse haben das Ergebnis des zweiten Quartals belastet. Starbucks verdiente netto 912,9 Millionen US-Dollar und damit 21 Prozent weniger als vor Jahresfrist. Auf bereinigter Basis übertraf der Gewinn von 84 Cent je Aktie die auf 77 Cent lautende Konsensschätzung. Der Umsatz legte um 9 Prozent auf 8,15 Milliarden Dollar zu und entsprach damit den Analystenerwartungen. Die gestiegenen Kosten hätten teilweise durch höhere Preise ausgeglichen werden können. Trotz der Inflation sei die Nachfrage der US-Verbraucher stark.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 03, 2022 01:34 ET (05:34 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.