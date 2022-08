Infineon hat seine Zahlen für das dritte Geschäftsquartal 2021/22 präsentiert. In einen von vielen Krisenherden geprägten Marktumfeld hat der heimische Chipriese die Erwartungen der Analysten und des AKTIONÄR mehr als erfüllt. Die Prognosen für das gesamte Geschäftsjahr 2021/22 wurden erhöht. Reicht das für eine Trendfortsetzung? "In einer schwierigen Großwetterlage ist Infineon dank seines differenzierenden Portfolios weiterhin gut unterwegs", so Vorstand Jochen Hanebeck. "Steigende Energiekosten, ...

