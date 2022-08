HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Varta von 95 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die jüngste Gewinnwarnung des Batterieherstellers habe nicht völlig überrascht, wohl aber deren Ausmaß, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ihre aktualisierten Schätzungen lägen nun am unteren Ende der Unternehmenszielspannen - der Ausblick sei immer noch ziemlich optimistisch./gl/edh



ISIN: DE000A0TGJ55

