HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3195 Benjamin Hadrigan ist erst 20, aber trotzdem bereits ein Name in der Startup-Welt bzw. auch Öffentlichkeit. Er hält wohl den Österreich-Rekord an erhaltenen eingeschriebenen Briefen, dies als Negativ-Reaktion der Lehrergewerkschaft und ihrer Lehrer:innen auf sein Projekt Lehrerbewertungsprojekt lernsieg.at , mit dem er jetzt quasi neu an den Start geht. Rund um das Buch startup (Gründen ohne Bullshit - was Dir sonst keiner sagt) und startupwarnung.at kommt er auch näher in unsere Ecke. Und: Benjamin ist schon seit jungen Jahren selbst aktiver Aktieninvestor bzw. kann sich mit Lernsieg durchaus auch einmal ein IPO vorstellen. Damit ist er ganz in unserer Ecke. ...

