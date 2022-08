(shareribs.com) Chicago 03.08.2022 - Am Chicago Board of Trade kam es am Dienstag zu einer Stabilisierung der Preise. Am Montag hatten die Investoren die teils erheblichen Vorwochengewinne mitgenommen. Die Sojabohnen bleiben unter der Marke von 14 USD. Die Wiederaufnahme der Exporte von Getreide durch die Ukraine hat die Weizenpreise zuletzt belastet. Heute kommt es zu einer Stabilisierung, allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...