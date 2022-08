Düsseldorf (ots) -Nach dem Erfolg des Branchen-Standardwerks "Das Einkaufsschachbrett" fokussiert sich die globale Unternehmensberatung Kearney mit "Das Nachhaltigkeitsschachbrett - Zug um Zug zu einer neuen Führungskultur" auf den holistischen Aufbau und Umsetzung einer Nachhaltigkeitsstrategie. Erhältlich ist das Buch für 29,95 Euro auf www.de.kearney.com/nachhaltigkeitsschachbrettWas früher "Nice to have" war, ist heute unverzichtbarer Bestandteil unternehmerischen Handelns: eine nachhaltige, zirkuläre und verantwortungsbewusste Unternehmensstrategie. Aktuelle Klimaschutzstrategien wie der europäische Green Deal, die gesellschaftliche Debatte über die Erderwärmung und die veränderte Marktnachfrage infolge eines wachsenden Verbraucherbewusstseins haben diesen Trend nochmals befeuert und sorgen in den Führungsetagen für Handlungsdruck. Das Problem: Viele Unternehmen tun sich schwer mit der Entscheidung, auf welchem Niveau und in welchem Ausmaß sie sich engagieren sollen. Mit dem neuen Buch "Das Nachhaltigkeitsschachbrett - Zug um Zug zu einer neuen Führungskultur" (Süddeutscher Verlag) der Autoren Dr. Martin Eisenhut, DDr. Michael F. Strohmer, Angela Hultberg, Dr. Marc Lakner und Dr. Sebastian O. Schömann schließt die globale Unternehmensberatung Kearney diese Lücke. "In Zukunft wird Nachhaltigkeit für Unternehmen genauso wichtig sein wie die finanzielle Performance", so einer der Autoren, Martin Eisenhut, Partner und Managing Director Deutschland, Österreich und Schweiz.Universeller Ansatz für Unternehmen jeder GrößeDas Nachhaltigkeitsschachbrett ist ein universeller, praktischer Ansatz, der intuitiv und einfach anzuwenden ist und Unternehmen unabhängig von Größe und Branche durch den Transformationsprozess begleitet. Einsteigern gibt es Orientierung, was erreichbar ist und wo sie beginnen sollten. Fortgeschrittene finden Anregungen, wie sie ihre Anstrengungen vertiefen und erweitern können, und Pioniere können mit seiner Hilfe den nächsten großen Schritt vollziehen und unbekanntes Terrain erobern.4 Strategien, 16 Ansätze und 64 Hebel für mehr NachhaltigkeitDas Modell des Schachbretts basiert auf zwei Dimensionen: Es kombiniert den Grad der Nachhaltigkeitsambition mit der organisatorischen Reifestufe des Unternehmens. Unterteilt wird das Feld in vier Strategien: "Sicherstellung der Nachhaltigkeits-Compliance", "Nutzung von Nachhaltigkeitsdaten", "Wertschöpfung durch Nachhaltigkeit" und "Innovationsführerschaft bei Nachhaltigkeit". Diese vier Strategien lassen sich in 16 Ansätze und - angelehnt an die Felder eines Schachbretts - in 64 Hebel unterteilen, die Unternehmen dabei helfen, sich selbst zu verorten. So können Unternehmen ganz praktisch ihre Organisation, Technologie und Unternehmenskultur fit für die Zukunft machen."Schachspieler müssen in der Lage sein, vorauszuplanen, strategische Optionen abzuschätzen und trotz Hindernissen und gegnerischen Attacken ihr Ziel unbeirrt zu verfolgen", so Eisenhut. Sie müssen genau wissen, welche Instrumente ihnen zur Verfügung stehen und wie sie sie bestmöglich einsetzen. "Das Nachhaltigkeitsschachbrett hilft Unternehmen, ihre Fähigkeiten und Ziele mit den Erfordernissen von Markt, Investoren, Talenten und Regulierungsbehörden in Einklang zu bringen und daraus Mehrwert zu schaffen."Das Buch ist hier erhältlich: www.de.kearney.com/nachhaltigkeitsschachbrettÜber KearneyAls globale Partnerschaft in mehr als 40 Ländern machen uns unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu dem, was wir sind. Als Einzelne bringen wir unterschiedliche Leidenschaften und Stärken ein. Was uns eint ist, dass wir alle genauso viel Freude an unserer Arbeit haben wie diejenigen, mit denen wir zusammenarbeiten. Gemeinsam mit ihnen lassen wir aus großen Ideen Realität werden und unterstützen sie dabei, ein neues Kapitel aufzuschlagen.www.de.kearney.comPressekontakt:Can ErdalDigital Marketing Lead DACHA.T. Kearney GmbHDreischeibenhaus140211 DüsseldorfTel.: +49 175 2659471can.erdal@kearney.comOriginal-Content von: Kearney, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15196/5287978