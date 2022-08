In China beherrscht BYD (WKN: A0M4W9) bereits den Markt für Fahrzeuge mit neuen Antrieben (NEVS). Nun geht der Konzern mit seinen Elektro-Pkws zu einer weltweiten Expansion über. Aufgrund des vorherigen Busvertriebs verfügt er in vielen Ländern bereits über entsprechende Händlerkontakte. BYD-Elektroautos bald auch in Israel In Israel hat BYD nun Shlomo Motors zu seinem nationalen Händler ernannt. Ab August schaltet der Konzern eine Verkaufswebseite für den israelischen Markt frei und im September ...

