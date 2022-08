Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das datenseitige Interesse der Marktteilnehmer richtet sich heute auf die Einkaufsmanagerindices des Nicht-Verarbeitenden Gewerbes, so die Analysten der Helaba.Die Werte in China und Japan seien bereits gemeldet worden und im Vormittagsverlauf stünden die Indices in Italien und Spanien im Fokus. Highlight sei aber der ISM-Serviceindex in den USA. Die Vorgaben seien per saldo negativ, denn nicht nur das Pendant der Industrie habe nachgegeben, sondern auch regionale Servicebarometer. Insofern sollte ein Rückgang des ISM-Indexes nicht überraschen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...