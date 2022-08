Der Chipkonzern setzt für seinen Umsatz im 3. Fiskalquartal 6,5 bis 6,9 Mrd. $ an. Analysten hatten mit 6,8 Mrd. $ gerechnet; die nachbörsliche Reaktion gestern: - 6,2 %.



Das 2. Fiskalquartal (bis 25. Juni) lief für AMD ordentlich, was u. a. auf 83 % Umsatzplus im Geschäftsbereich Data Center basierte. Die Konzernerlöse wuchsen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 70 % auf 6,55 Mrd. $. Unterm Strich blieben 1,05 $ je Aktie (+ 67 %) als bereinigter Gewinn übrig. Analysten hatten mit 6,53 Mrd. $ Umsatz und 1,04 $ Gewinn je Aktie gerechnet.



Auch die Erlöse der Geschäftsbereiche Client und Gaming wuchsen beträchtlich um 25 bzw. 32 %. Der Bereich Embedded wurde durch die Übernahme von Xilinx auf 1,26 Mrd. $ vervielfacht (vor einem Jahr 54 Mio. $).



Die Prognose für das Gesamtjahr lautet auf 26 bis 26,6 Mrd. $, das wären am oberen Ende + 62 %.



Die AMD-Aktie hatte von maximal 164,46 $ Ende November rund 72 $ verbilligt und erholt sich seit Anfang Juli.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion





