Berlin (ots) -Selten war der Apotheken- und Pharmamarkt mit mehr Herausforderungen konfrontiert wie derzeit. Am 7. und 8. September 2022 geht es deshalb im Kino International in Berlin Schlag auf Schlag: Die Zukunftskonferenz VISION.A powered by APOTHEKE ADHOC befasst sich unter dem Motto "Das Neue Normal: Corona-Herbst, Impfen, E-Rezept, Cannabis & Co." mit den aktuellsten und spannendsten Themen, die die Branche in Atem halten. Gekrönt wird die Zukunftskonferenz von einer spektakulären Preisverleihung, bei der Healthcare-Held:innen für ihre Ideen mit den begehrten VISION.A Awards ausgezeichnet werden. Bis zum 15. August gibt es die Tickets zum Early Bird-Preis (https://www.eventbrite.de/e/visiona-die-zukunftskonferenz-tickets-355025740547).Wie wird es mit der Corona-Krise weitergehen? Welche Herausforderungen erwarten die Apothekenteams in puncto Impfen und wie wirkt sich die Ausweitung des Leistungsspektrums durch die pharmazeutischen Dienstleistungen in Zeiten von Personalknappheit und drohenden Spargesetzen der Bundesregierung aus? Mit diesen und weiteren brandaktuellen Fragen befassen sich die zahlreichen namhaften Speaker:innen gemeinsam mit den Besucher:innen. Mit dabei ist Dr. Markus Leyck-Dieken, CEO der Gematik GmbH, der Einblicke zum Status quo beim zum 1. September für Apotheken verpflichtend eingeführten E-Rezept liefern wird. Professor Dr. Thorsten Lehr, einer der bekanntesten Experten, Universität des Saarlandes, wird einen Ausblick auf die Pandemieentwicklung der nächsten Monate wagen. Und auch das Thema Cannabis-Legalisierung kommt nicht zu kurz. Hier wird unter anderem die Berliner Apothekerin Melanie Dolfen ihre Einschätzung geben.Abends gibt es dann im Kino International in Berlin die feierliche Awardverleihung. Insgesamt werden bei VISION.A Healthcare-Visionär:innen in sieben Kategorien mit einem Award für ihre innovativen Ideen und Konzepte ausgezeichnet, umrahmt von einem spektakulären Programm und natürlich einer anschließenden Party.Jetzt heißt es schnell sein: Tickets für die gesamte Veranstaltung, inklusive Awardverleihung, Get Together und bester kulinarischer Versorgung können bis 15. August 2022 zum Early Bird-Preis von 690 Euro netto (statt 890 Euro) erworben werden (https://www.eventbrite.de/e/visiona-die-zukunftskonferenz-tickets-355025740547). Alternativ gibt es Tickets auch für beide Veranstaltungstage separat und/oder für die Awardverleihung.