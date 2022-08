Es schien wie ein großer Coup: Volkswagen (WKN: 766403) hatte mit seiner Investition in Quantumscape (WKN: A2QJX9) plötzlich einen Tenbagger im Depot. Nun sind all die schönen Buchgewinne wieder abgeschmolzen und VW steht auf Jahre hinaus ohne Feststoff-Wunderbatterie da. Immerhin: Der scheidende CEO Herbert Diess hat die richtigen Weichen für eine Schadensbegrenzung gestellt. Quantumscapes Wunderbatterie: Verzögerung statt Beschleunigung Als bekannt wurde, dass Volkswagen und Quantumscape in die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...