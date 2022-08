Vonovia: Bullishe Tradingchancec mit Calls nach guten Zahlen

Die Vonovia-Aktie (ISIN: DE000A1ML7J1) befand sich in den ersten Monaten des Jahres stark unter Druck. Notierte die Aktie noch Ende Januar 2022 oberhalb von 50 Euro, so erreichte sie am 12.7.22 bei 26,95 Euro ein 12-Monatstief, von dem sie sich in weiterer Folge deutlich nach oben hin absetzen konnte.

Nach der Veröffentlichung der positiven Umsatz- und Gewinnentwicklung im ersten Halbjahr 2022, sowie der Bestätigung des Ausblicks für das laufende Jahr legte die Aktie einen dreiprozentigen Kurssprung hin und die Experten von RBC Capital erhöhten das Kursziel für die Aktie auf 40 Euro. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 36 Euro erholen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 33 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Vonovia-Aktie mit Basispreis 33 Euro, Bewertungstag 21.10.22, BV 0,1, ISIN: DE000SN45742, wurde beim Vonovia-Aktienkurs von 32,30 Euro mit 0,20 - 0,21 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des kommenden Monats der Anstieg auf 36 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,39 Euro (+86 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 28,437 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Vonovia-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 28,437 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UK4WRP9, wurde beim Vonovia-Kurs von 32,30 Euro mit 0,40 - 0,41 Euro taxiert.

Wenn die Vonovia-Aktie in nächster Zeit auf 36 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,75 Euro (+83 Prozent) erhöhen - sofern die Vonovia-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 25,996 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Vonovia-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 25,996 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DW3V4D0, wurde beim Vonovia-Kurs von 32,30 Euro mit 0,65 - 0,66 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Vonovia-Aktie auf 36 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,00 Euro (+52 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Vonovia-Aktien oder von Hebelprodukten auf Vonovia-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de