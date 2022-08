Bern (ots) -Vom 3. bis 13. August findet auf der Piazza Grande die 75. Ausgabe des Locarno Film Festivals statt. Auch dieses Jahr ermöglicht das BaseCamp jungen Kreativen und Kunstschaffenden die kostenlose Teilnahme am Festival. Play Suisse als Partnerin des BaseCamp ist vor Ort präsent und stellt zudem ab sofort einige Highlights des Festivals auf der SRG-Streaming-Plattform zur Verfügung.Das renommierte Locarno Film Festival (https://www.locarnofestival.ch/LFF/home) legt dieses Jahr den Fokus auf Themen unserer Zeit sowie künftige Herausforderungen. Den Auftakt auf der Piazza Grande macht "Bullet Train" (2022) von US-Regisseur David Leitch. Es folgen die Koproduktionen von RTS "Last Dance" (2022) und RSI "Semret" (2022) sowie diverse internationale Produktionen. Zudem findet am Festival die Weltpremiere der SRG-Koproduktion über den Bestsellerautor "Alles über Martin Suter. Ausser die Wahrheit." (2022) statt. Die SRG ist dieses Jahr erneut Medienpartnerin des Film Festivals und unterstützt den Wettbewerb "Pardi di domani (https://www.locarnofestival.ch/en/LFF/locarno-74/films-sections/pardi-di-domani)" mit den Preisen "Pardino d'oro per il miglior corto internationale, Premio SRG SSR" und "Pardino d'argento SRG SSR for the International competition".Das Festival geht auf der Streaming-Plattform Play Suisse weiter. In einer separaten Kollektion "Locarno Film Festival (https://www.playsuisse.ch/collection/355662)" sind ab sofort zwölf Highlights der vergangenen Ausgaben des Locarno Film Festivals verfügbar. Unter anderem das Drama "Die Brücke über den Fluss" von Jadwiga Kowalska (2016), der Spielfilm "Chute" von Nora Longatti (2021) sowie der Dokumentarfilm "Tableau noir" von Yves Yersin (2013)."Postcard from the future"Anlässlich des 75-Jahr-Jubiläums wurde die von der SRG koproduzierte Kollektion "Postcard from the future" lanciert. Dabei wurden elf mit dem Film Festival besonders verbundene Künstler:innen und Regisseur:innen gebeten, kurze Video-Postkarten zu entwerfen. Diese audiovisuellen Werke enthalten filmische Reflexionen und sollen für die Besucher:innen des Festivals Botschaften aus der Zukunft darstellen und den Austausch zwischen internationalen Filmemacher:innen und dem Schweizer Filmschaffen fördern. Die Kurzfilme werden jeden Abend auf der Piazza Grande gezeigt.Play Suisse im BaseCampPlay Suisse unterstützt auch die dritte Ausgabe des BaseCamp - Locarno Film Festival (https://festivalbasecamp.ch/), dem kreativen Hub für junge Talente, als Partnerin. Während des Festivals wird jungen Kreativen und Kunstschaffenden die Möglichkeit geboten, sich auszutauschen, Kontakte zu knüpfen und kreativ zu arbeiten. Den rund 200 Teilnehmer:innen, unter anderem aus den Bereichen Film, Fotografie, Performance, Architektur und Design, wird mit der Partnerschaft eine kostenlose Teilnahme am Festival ermöglicht und dadurch die interdisziplinäre Vernetzung mit Fachleuten aus der Film-Branche erleichtert.Sven Wälti, Leiter Film SRG: "BaseCamp ist mehr als nur ein Ort, es ist eine Vision für die Zukunft. Die jungen Talente entdecken und bereichern das Festival mit ihrer Energie und Kreativität. Deshalb ist die SRG sehr glücklich, dieses interdisziplinäre Projekt zu unterstützen."Pierre-Adrian Irlé, Leiter Play Suisse: "Seit der Lancierung 2020 hat sich Play Suisse der Aufgabe verschrieben, die Schweiz zusammenzubringen. Das machen wir, indem wir den Reichtum und die Vielfalt des audiovisuellen Schaffens der Schweiz über alle Kulturen und Sprachen hinweg aufzeigen. BaseCamp am Locarno Film Festival widerspiegelt und erweitert diese Mission. Wir sind stolz darauf, eine Plattform zu bieten, wo sich die teilnehmenden Talente ausdrücken können."Für die Streaming-Plattform Play Suisse kann man sich kostenlos auf playsuisse.ch registrieren und hat sodann Zugriff auf SRG-Inhalte und Koproduktionen (Filme, Serien, Dokumentationen, Archivmaterial) in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.__________________________________________________________________________Neu: Push-Nachrichten für iOS und Android auf Play SuisseNie mehr Highlights auf Play Suisse verpassen? Ab dem 5. August informiert Play Suisse auf Mobilgeräten via Push-Benachrichtigungen über auf der Streaming-Plattform neu verfügbare Inhalte. Die Benachrichtigungen können direkt nach der Installation oder dem Update in der Play Suisse App abonniert werden.__________________________________________________________________________Pressekontakt:Medienstelle SRG SSRSiraya Schäfermedienstelle.srg(at)srgssr.ch / Tel. 058 136 21 21Original-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100893179