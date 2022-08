NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Analyst Philippe Houchois attestierte den Münchnern am Mittwoch in einer ersten Reaktion starke Ergebnisse für das zweite Quartal. Er hob aber auch das reduzierte Jahresziel für den Free Cashflow hervor./ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2022 / 02:18 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2022 / 02:18 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005190003

