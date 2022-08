HAMBURG (dpa-AFX) - Der Solar- und Windpark-Betreiber Encavis wird angesichts gesteigerter Erzeugungskapazitäten und hoher Strompreise optimistischer für das Gesamtjahr. Unter Berücksichtigung der erhöhten Umsatz- und Ergebnisgrößen in den ersten sieben Monaten dieses Jahres, habe der Vorstand entschieden, den Ausblick 2022 anzupassen, teilte das Unternehmen überraschend am Mittwoch in Hamburg mit. Die Aktie zog nach Bekanntwerden der Nachricht über 4 Prozent an auf ein zuletzt im Februar 2021 gesehenes Niveau.

Den Umsatz erwartet das Management nun bei über 420 Millionen Euro, statt zuvor bei über 380 Millionen Euro. Vor Zinsen und Steuern (Ebit) sollen davon mehr als 185 Millionen Euro bleiben, während zuvor gut 166 Millionen Euro erwartet wurden. Der operative Mittelzufluss soll statt der bisher geplanten gut 260 nun mehr als 280 Millionen Euro erreichen. Laut den vorläufigen Zahlen konnte Encavis im ersten Halbjahr Ergebnisse deutlich über den Werten des vergleichbaren Vergleichszeitraums erzielen. Seine endgültigen Zahlen für das erste Halbjahr will Encavis am 15. August vorlegen./lew/mis