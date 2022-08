Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/3197 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/84 geht es um einen Zufall rund um Benjamin Hadrigan (mit Lernsieg ein Börsekandidat) und Heimo Scheuch, dann die Scheiss-Oaschloch-Fliege, die mir in Analogie zu Michael Häupl und seiner S-O-Hitze mal Sorgen bereitet hat. Der Markt liegt heute leicht im Plus, Insiderkäufe bei RBI und OMV, Chance für Andritz, Guidance Erhöhung beim Flughafen, neuer Kostad-Termin und viele Buys. Heimo Scheuch bei Own360: ...

