FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Commerzbank-Aktie nach Quartalszahlen von 6,90 auf 7,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Geldhaus habe von sprudelnden Zinserträgen als Vorboten der eingeleiteten Zinswende profitiert, schrieb Analyst Timo Dums in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dennoch hielten die Belastungen in Polen an. Zudem bleibe die Auswirkung der Filialschließungen ebenso wie die weitere Entwicklung der Risikovorsorge unklar./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2022 / 12:01 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2022 / 12:21 / MESZ

