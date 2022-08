DJ PTA-DD: OMV Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Wien (pta025/03.08.2022/13:00) - Mitteilung

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Alfred Stern 2 Grund der Meldung a) Position/Status Vorstandsvorsitzender b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name OMV Aktiengesellschaft 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung AT0000743059 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen EUR 42,17 807 EUR 42,18 129 EUR 42,28 65 EUR 42,18 128 EUR 42,16 65 EUR42,18 180 EUR 42,14 72 EUR 42,14 187 EUR 42,15 188 EUR 42,30 65 EUR 42,14 150 EUR 42,29 114 EUR 42,15 500 EUR 42,15 129 EUR 42,16 184 EUR 42,15 128 EUR 42,30 378 EUR 42,11 174 EUR 42,11 128 EUR 42,20 500 EUR 42,08 144 EUR 42,11 69 EUR 42,10 181 EUR 42,12 129 EUR 42,12 67 EUR 42,18 68 EUR 42,30 155 EUR 42,30 366 EUR 42,09 72 EUR 42,13 129 EUR 42,12 188 EUR 42,10 65 EUR 42,17 500 EUR 42,17 803 EUR 42,17 65 EUR 42,16 366 EUR 42,18 129 EUR 42,13 183 EUR 42,16 564 EUR 42,18 57 EUR 42,17 175 EUR 42,13 128 EUR 42,21 128 EUR 42,19 150 EUR 42,20 774 EUR 42,18 87 EUR 42,20 70 EUR 42,24 129 EUR 42,20 250 EUR 42,21 129 EUR 42,20 803 EUR 42,21 129 EUR 42,21 70 EUR 42,23 66 EUR 42,23 366 EUR 42,24 66 EUR 42,23 1.063 EUR 42,26 70 EUR 42,25 500 EUR 42,24 129 EUR 42,25 153 EUR 42,24 128 EUR 42,22 66 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen EUR 42,1905 14.200 e) Datum des Geschäfts 01.08.2022 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Wiener Börse AG MIC XVIE

