Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Dax im Plus - BMW enttäuscht und Infineon überzeugt Nicht viel Aufwärtsdrang hat der Dax am Mittwoch an den Tag gelegt. Marktteilnehmer verweisen mit Blick auf die verhaltene Kursentwicklung wie schon in den vergangenen Tagen auf die Spannungen zwischen China und den USA um Taiwan. weiterlesen Politik Pelosis Besuch in Taiwan überschattet auch Asean-Treffen Der umstrittene Besuch der Vorsitzenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...